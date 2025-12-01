Mit über 700 Millionen monatlich aktiven Hörern ist Spotify der größte Musik-Streaming-Dienst der Welt. In Deutschland liegt man meilenweit vor Amazon Prime Music, Apple Music und Co. Die Musik-Bibliothek ist zwar nicht die größte, mit über 100 Millionen Titeln aber groß genug, um fast alle Musikhörer zufriedenzustellen. Doch wer viel Musik über Spotify streamt, wünscht sich, dass der Dienst einem bestimmte Details anzeigt. Doch während der Marktführer diese lieber für sich behält, zeigt eine kostenlose App, was Spotify verschweigt.

Spotify: Geniale App fördert Details zutage

Hast du dich schon jemals gefragt, wer dein Lieblingskünstler ist? Oder wolltest du schon immer mal wissen, welches Musikgenre du eigentlich am liebsten hörst? Spotify geht mit Statistiken zu deinem Musikgeschmack sehr sparsam um. Zwar weiß der Musik-Streaming-Dienst ganz genau, welche Musik du hörst, wie viele Minuten Musik du streamst, welche Platten dir besonders gut gefallen und welches Lied bei dir in Dauerschleife läuft. Doch Spotify spuckt diese Details erst immer zum Ende des Jahres aus und zeigt sie dir visuell aufbereitet im Spotify Wrapped Jahresrückblick. Ansonsten aber hast du nirgendwo bei Spotify einen Einblick in diese Statistiken.

Die App Stats.fm aber liefert sie dir. Die Anwendung gibt es kostenlos für Android-Handys und das iPhone. Sie ist optisch an die Spotify-App angelehnt und zeigt dir auf der Startseite eine Übersicht über deine Top-Künstler und den Hörverlauf der vergangenen Stunden. Unter dem Reiter „Top“ kannst du deine Lieblingssongs und -künstler der vergangenen 4 Wochen, 6 Monate und aller Zeiten sehen. Doch das ist bei Weitem noch nicht alles.

Kostenlose Version liefert enorm viel

Unter dem Reiter „Statistiken“ siehst du etwa, welche Art von Musik du hörst. Vielleicht war die bereits klar, dass du eher auf Rockmusik stehst. Stats.fm aber differenziert hier sehr fein und macht Unterschiede zwischen Alternative Rock, Garage Rock, Hard Rock und Blues Rock. Sie zeigt dir also vielleicht an, was du noch nicht wusstest.

Die App Stats.fm gibt es kostenlos in den App-Stores von Apple und Google. Übrigens: Wenn du dir die Plus-Version der App für einmalig 6,99 Euro (oder 2,99 Euro für ein Jahr) kaufst, bekommst du noch weitaus mehr Statistiken angezeigt und schaltest die Werbung in der App aus. So kannst du dann etwa sehen, wie viele Minuten du bereits Musik über Spotify gehört hast, und bekommst einen Überblick über deinen gesamten Hörverlauf. Für den ersten Geschmack reicht die kostenlose Version aber allemal aus.

