WhatsApp ist hierzulande eine der beliebtesten Apps. Auf kaum einem Smartphone fehlt der Messenger. Letztlich hat WhatsApp sogar die SMS auf dem Gewissen. In den vergangenen Jahren, insbesondere seitdem der Messenger Facebook-Mutter Meta gehört, verzichten aber immer mehr Nutzer auf die App. Meist landen sie bei Alternativen wie Telegram oder Signal. Die Gründe sind mannigfaltig, vorwiegend sind es aber Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Immer wieder gerät Facebook mit Daten-Skandalen in die Schlagzeilen. So wurden Ende 2022 bei WhatsApp eine halbe Milliarde Handynummern gestohlen und standen zum Verkauf. Und auch 2025 entdeckten Forscher der Universität Wien eine Schwachstelle in WhatsApp, über die 3,5 Milliarden Konten mit Telefonnummern und Profilinfos ausgelesen werden konnten.

WhatsApp kennt dich auch, wenn du ihn nicht nutzt

Doch auch, wenn du WhatsApp nicht nutzt oder dein Konto gelöscht hast, weiß die App mehr über dich, als dir vielleicht bewusst und lieb ist. So reicht es vollkommen aus, wenn einer deiner Freunde, Verwandten oder Bekannten den Messenger benutzt. Denn ebendiese Person hat der App dann Zugriff auf seine Kontakte und sein Fotoalbum gegeben. Das bedeutet, dass die App das Telefonbuch deines Kontakts durchsucht und – auch wenn du WhatsApp nicht nutzt – deine darin vorhandenen Daten scannt.

Nun muss das nicht immer nur die Telefonnummer sein, nach der WhatsApp fahndet. Schließlich lassen sich einem Kontakt im digitalen Telefonbuch weitere Details hinzufügen, etwa eine E-Mail-Adresse, ein Profilfoto, der Geburtstag, eine Website, ein Twitter-Profil und sogar die Anschrift und die gesamte Anrufliste.

Das weiß der Messenger über dich

Wer WhatsApp nutzt, muss der App, damit sie ordentlich funktioniert, weitreichende Berechtigungen einräumen. Unter anderem kann der Messenger auf diese Daten zugreifen:

Eingehende und gesendete SMS

Standort – Der Messenger weiß ziemlich genau, wo du dich befindest

Anruflisten – also alle eingehenden und ausgehenden Anrufe

WhatsApp weiß, wann und mit wem du telefonierst, und erfährt die Handynummer der angerufenen Person

Fotos und Videos – WhatsApp kann, solange du die App benutzt, ohne deine Bestätigung die Kamera deines Smartphones nutzen

WhatsApp kann dein Telefonbuch durchsuchen

Mikrofon – Die App kann über die Mikrofone in deinem Handy Ton aufnehmen, auch ohne dein Wissen, solange du die App nutzt

Speicher auslesen – Daten auf einer microSD-Karte kann WhatsApp nicht nur lesen, sondern auch ändern oder löschen

Der Messenger weiß, welche anderen Apps du auf deinem Handy installiert hast

Alle Berechtigungen anzeigen lassen

Der Messenger fordert noch viele weitere Rechte ein. Wir haben lediglich 9 von den über 40 Berechtigungen aufgezählt. Wer genau wissen möchte, welche weiteren Rechte WhatsApp hat, muss das App-Icon gedrückt halten, bis sich ein kleines Fenster öffnet. Danach auf „App-Details“ oder ein „i“ für Information tippen (je nach Smartphone-Modell und Nutzeroberfläche). Anschließend bekommst du App-Infos zu WhatsApp. Unter „Berechtigungen“ hast du nun einen groben Überblick über die Zugriffe, die du der App gewährst. Tippst du oben rechts auf die drei Punkte, kannst du dir „Alle Berechtigungen“ anzeigen lassen.

Aber: Wer WhatsApp alle Berechtigungen entzieht, bei dem wird der Messenger vermutlich nicht mehr richtig funktionieren. Doch keine Sorge, man kann nichts beschädigen. Sollte WhatsApp nicht mehr so funktionieren wie zuvor, kann man der App einzelne Berechtigungen wieder erteilen. Wer etwa Videotelefonate führen will, der muss dem Messenger Zugriff auf Mikro und Kamera erteilen. Wer Fotos verschickt, muss Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien erlauben. Zugriff auf die Anrufliste oder Geräte in der Nähe braucht WhatsApp aber nicht.