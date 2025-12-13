Jetzt oder nie: Diese 6 Apps kosten bald wieder Geld

Sowohl Googles Play Store als auch Apples App Store umfassen unzählige Apps, von denen einige kostenlos, andere jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen oder nicht beachten: Oftmals lassen sich auch kostenpflichtige Vollversionen im Rahmen eines Angebots ohne Bezahlung herunterladen. Wir haben einige besonders interessante Gratis-Apps für dich herausgesucht.

Diese Pro-Apps sind aktuell kostenlos (Android)

Was kann ich ausgeben? Premium ( 3,39 Euro ) – Bei dieser App handelt es sich um ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es überaus praktisch, um sich einen Überblick über die eigenen Finanzen zu verschaffen. Inklusive Grafiken, Tabellen und Co. Doch andererseits teilt man wichtige personenbezogene Daten mit einem unbekannten Dienstleister. (3,8 Sterne, 2.210 Bewertungen)

) – Zu dieser App heißt es in der Beschreibung: „Die Galerie-Diashow ist eine Foto-Diashow-App zum Starten einer Galerie-Foto-Diashow mit Musik im Hintergrund." Und damit ist so ziemlich alles gesagt – insbesondere mit Blick auf das Wort „Diashow". Erwähnenswert wäre nur noch, dass die Anwendung viele zusätzliche Einstellungen bietet und äußerst übersichtlich ist. (3,9 Sterne, 231 Bewertungen)

) – Wenn Spieleentwickler in Nostalgie schwelgen, ist es meistens ein gutes Zeichen. So auch in diesem Fall. Das Rollenspiel soll von klassischen Weltraumspielen inspiriert sein. Und viele Planeten zum Erkunden und Plündern bieten. Zudem lässt sich die Spielfigur individualisieren. Einen Nachteil hat die Sache allerdings: Das Spiel bietet In-App-Käufe. (3,4 Sterne, 331 Bewertungen)

Diese Premium-Apps sind zurzeit gratis (iOS)

Effects Studio ( 0,99 Euro ) – Diese App verwandelt deine Bilder in Kunstwerke. Dazu werden diese durch diverse Effekt-Filter gejagt. Insbesondere die Farben lassen sich auf diese Weise hervorragend variieren. Nur einige wenige Klicks reichen aus, schon sieht das Bild komplett anders aus. Sinnvoll ist die Anwendung allerdings wohl eher nur für Leute, die etwas für Kunst übrig haben. (4,7 Sterne, 39 Bewertungen)

) – Schläft man nicht genug oder einfach nur schlecht, kann das große Auswirkungen auf die Gesundheit und auch auf die Laune haben. Diese App hilft mit 3D-Naturgeräuschen für Kopfhörer, nicht nur schnell einzuschlafen, sondern auch durchzuschlafen. Besonders spannend ist, dass Nutzer die Geräuschkulisse auch personalisieren und entsprechend dem eigenen Geschmack mixen können. (4,7 Sterne, 218 Bewertungen)

) – Zu Beginn wirkt dieses farbenfrohe Puzzle-Spiel etwas zu leicht. Man bekommt drei Farben, mit denen man Fliesen bestreichen soll. Doch die Mechaniken entwickeln sich schnell weiter. Sich auflösender Boden, Regenbogenfliesen und sogar Bomben. Jede dieser Mechaniken ändert das Spielprinzip und zwingt den Spieler, umzudenken und andere Strategien auszuprobieren. (4,3 Sterne, 12 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf musst du achten

Alle oben aufgeführten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Anfertigung des Artikels kostenfrei verfügbar. Leider geben die Entwickler nur selten an, wie lange das Angebot anhält. Falls dir eine App gefällt, solltest du diese daher zeitnah herunterladen.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich jedoch, sich die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genauer anzusehen. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

In der Regel finden sich In-App-Käufe und Werbung eher bei kostenlosen Anwendungen, doch auch Vollversionen bleiben oftmals nicht verschont – unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen wurden. Das ist vorwiegend dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese etwa weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du Apps nur die Berechtigungen gewährst, die diese zum Funktionieren benötigen. Ein Wecker benötigt in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht zu interessieren braucht.