Der aktuelle Telefonspam-Check von Clever Dialer zeigt: Telefonbetrug wird persönlicher. In einzelnen Fällen kennen die Anrufer schon Name, Adresse, Geburtsdatum und angebliche Verträge. Mit dieser Basis bauen die Anrufer Druck auf: Laufzeiten würden sich verlängern, Boni auslaufen. Du musst „jetzt sofort“ handeln. Viele Betroffene berichten, sie seien „zum x-ten Mal angerufen“ worden und hätten irgendwann doch abgenommen. Am Ende steht oft die Abfrage der IBAN – angeblich nur zum Datenabgleich oder für die Löschung eines Vertrags. Wer in der Stresssituation nachgibt, öffnet Tür und Tor für Abbuchungen.

Telefonbetrug: Diese Nummern melden Nutzer derzeit besonders oft

Die Auswertung basiert auf der App Clever Dialer, mit der Nutzer Spam-Anrufe melden und blockieren. Je häufiger eine Nummer auffällt, desto weiter oben landet sie im Ranking. Auffällig waren im November vor allem Rufnummern aus Düsseldorf, deutsche Mobilfunknummern und einige niederländische Handynummern.

0211 955 868 24: Gibt sich als „Datenschutzzentrale der LOTTO-Gesellschaft“ aus, verspricht Löschung von Listen und fordert dafür deine IBAN. Die offizielle Lotto-Zentrale stuft das als bekannten Betrugsversuch ein.

+31 6 20776476: Angebliches Gewinnspiel mit 3 kostenlosen Monaten, danach hohe Gebühren. Beim „Datenabgleich“ wird nach der IBAN gefragt, die Firma nennt sich „Glücksunion 24“.

0211 955 868 25: Meldet sich als „Datensicherheit in Düsseldorf“ und kennt bereits viele persönliche Daten. Bei kritischen Nachfragen legen die Anrufer einfach auf.

0211 955 868 26: Ruft wegen angeblicher Gewinnspiele an, bei denen schon hohe Kosten entstehen sollen. Ziel ist es, an Kontodaten zu kommen.

040 855 980 520: Tritt als „Verwaltungszentrale“ auf. Der Anrufer kann den Namen kaum aussprechen und legt auf, sobald nach der Herkunft der Nummer gefragt wird.

0155 107 561 82: Fragt gezielt nach Pflegegraden in der Familie und bietet eine angebliche Pflegebox an. Mehrere Anrufe pro Tag, von Nutzern als extrem dreist beschrieben.

0211 955 868 23: Berichte über einen „Dauerauftrag“ wegen eines angeblichen Lottospiels im Ausland.

+31 6 45289497: Klassischer Pinganruf. Wenn du rangehst, wirst du registriert und musst mit weiteren nervigen Anrufen rechnen.

0176 860 192 78: Es geht um angeblich versäumte Kündigungsfristen, verlängerte Laufzeiten und einen versprochenen Cashback-Bonus. Die Anruferin kennt bereits Adresse und Geburtsdatum und drängt auf Herausgabe der IBAN.

+31 6 16703097: Nutzer berichten von Daueranrufen mit KI-generierten Verkaufsversuchen. Der Tenor der Kommentare: einfach nur nervig.

Was hinter den angeblichen Gewinnspielen steckt

Die meisten gemeldeten Fälle laufen auf Kostenfallen oder angebliche Gewinnspiele hinaus. Die Anrufer erwecken den Eindruck, du hättest längst einen Vertrag oder Anspruch – und müsstest nur noch kurz bestätigen. In anderen Fällen werden Pflegeprodukte angeboten, wobei die Anrufer sogar Pflegegrade in der Familie kennen. Das wirkt seriös, ist aber hochproblematisch.

Wenn eine unbekannte Nummer anruft und direkt persönliche Daten nennt, solltest du besonders misstrauisch werden. Gib am Telefon keine IBAN oder anderen Kontodaten durch und bestätige keine angeblichen Verträge. Lege lieber auf und prüfe den Sachverhalt über offizielle Kontaktwege.