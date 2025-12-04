Blau wertet Handytarife massiv auf

Einer der bekanntesten Mobilfunk-Discounter in Deutschland greift mit einer Tarifoffensive an. Die Prepaid-Tarife von Blau, Schwestermarke von O2 aus dem Hause Telefónica Deutschland, erhalten ab sofort nämlich mehr Datenvolumen. Die alle vier Wochen zu zahlende Grundgebühr bleibt aber unangetastet. Das hat zur Folge, dass Neu- und Bestandskunden jetzt im Voraus zu bezahlende Handytarife mit 20 bis 100 GB Highspeed-Datenvolumen pro Monat nutzen können.

Im Kern zeichnen sich die Prepaid-Tarife von Blau dadurch aus, dass ihnen eine Dreifach-Flatrate zugrunde liegt. Neben einer Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze ist auch eine nationale SMS-Flatrate inklusive. Und natürlich auch eine Internet-Flatrate, die nach Verbrauch des Inklusivvolumens von der maximal möglichen Download-Geschwindigkeit in Höhe von 50 Mbit/s auf nur noch 64 Kbit/s reduziert wird. Bei Bedarf ist es aber möglich, zusätzliches Highspeed-Datenvolumen nachzubuchen. Die folgenden drei Tarife bietet Blau ab sofort an:

Wer einen der drei Tarife über die Blau-App bucht, darf sich alle vier Wochen über 1 GB Datenvolumen ohne Aufpreis freuen. Noch einmal 2 GB Datenvolumen extra gibt es, wenn du dich für eine Abrechnung per Lastschrift entscheidest. Grundsätzlich ist in allen drei Allnet-Tarifen die Nutzung von 5G über das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland (O2) ohne Aufpreis inklusive – wahlweise über eine physische SIM-Karte für das Smartphone oder über eine virtuelle eSIM.

So schlagen sich die neuen Prepaid-Tarife von Blau im Vergleich

Im Vergleich mit anderen Allnet-Flatrates gehören die neuen Blau-Tarife zu den günstigeren am Markt. Konkurrenzlos preiswert sind sie aber nicht. Ein genauer Vergleich, gemessen am eigenen Bedarf, kann sich lohnen. O2 bietet beispielsweise 20 GB pro vier Wochen für knapp 10 Euro an, gestattet aber je nach örtlicher Verfügbarkeit bis zu 300 Mbit/s im Downstream und nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens ein Weitersurfen mit bis zu 1 Mbit/s. Das ist deutlich nutzerfreundlicher.

Bei Aldi Talk gibt es zum Beispiel 50 GB pro vier Wochen für 13,99 Euro mit bis zu 100 Mbit/s im Downstream. Ebenso ist die Allnet-Fat mit 100 GB Datenvolumen alle vier Wochen bei Aldi Talk 1 Euro günstiger und bietet die höhere Downstream-Geschwindigkeit. Doch deutlich preiswerter ist aktuell MegaSIM, wo eine Dreifach-Flat mit 100 GB Datenvolumen nur 11,99 Euro kostet – hier allerdings auf Vertragsbasis mit monatlicher Abrechnung.

