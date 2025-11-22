Achtung: Vielen Handynutzern droht fiese Kostenfalle!

Jahr für Jahr passen viele Nutzer die Zeit rund um den sogenannten „Black Friday“ ab, um besonders gute Angebote zu finden. Einer der großen Tipps lautet: „Spar vor allem beim Handyvertrag, hier ist die Ersparnis nicht nur einmal, sondern monatlich gegeben.“

Diesen Handy-Nutzern droht eine Kostenfalle beim Tarif

Der Tipp ist auch wahrhaftig und die aktuelle Phase zeigt, dass es sich weiterhin lohnt, rund um den Black Friday auf Schnäppchen-Suche zu gehen. Nur – viele dieser Angebote sind so gestaltet, dass der so groß beworbene Angebotspreis auch nur 24 Monate lang gilt. Dabei ist es unerheblich, ob man einen 2-Jahres-Vertrag oder einen monatlich kündbaren Tarif abgeschlossen hat.

Die Angebots-Preisbindung währt häufig nur maximal 24 Monate. Wer dann nicht kündigt, dessen Vertrag wird auf den regulären Preis des Tarifs zurückgesetzt. Der ist meist hoffnungslos überteuert. Viele Kunden, die 2023 am Black Friday zugeschlagen haben, rauschen nun hoffnungslos in die Kostenfalle.

Wechseln ist einfach

Immerhin: Der Gesetzgeber hat es solchen Fällen mittlerweile einfacher gemacht. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen sich ein Vertrag automatisch direkt um 12 Monate verlängert. Stattdessen muss man die Möglichkeit haben, nach Ablauf der Mindestvertragslänge binnen eines Monats kündigen zu können.

Und so ist der Tarifwechsel in einen wiederum günstigen Tarif eigentlich nur eine Formsache. Aber man muss es eben erledigen. Sonst zahlt man drauf.

→ Einfach nur Kündigen? Hier geht’s zum universellen Kündigungskonfigurator

Umgekehrt: Bei manchen entspannt sich die Kostenlage sogar

Umgekehrt geht’s übrigens auch: Wer vor zwei Jahren einen Vertrag mit Smartphone abgeschlossen hat, bei dem erlischt – je nach Tarifmodell – ab dem 25. Monat die Zuzahlung für das Gerät. Das ist nämlich in der Regel nur für 2 Jahre in der Abzahlung. Dennoch: Auch das sind Verträge, die vor zwei Jahren und nun als SIM-only eher so gestaltet waren, dass es nun deutlich günstiger ginge. Und da eben das Smartphone abbezahlt ist, kann man hier nun frei in einen neuen und vor allem günstigeren Tarif wechseln.

Black Friday 2025: Diese Tarif-Deals lohnen sich

Die Wahl des passenden und vor allem günstigen Tarifs ist aber eng mit dem Bedarf verknüpft. Benötige ich als Power-User unbegrenztes Datenvolumen? Oder ist mir die Downloadrate besonders wichtig? Die aktuelle Angebots-Rally bietet wieder einige starke Deals. Aber auch hier gilt bei vielen: Nach zwei Jahren wird’s teurer. Dann wiederholt sich das Spiel also ab Ende 2027.

