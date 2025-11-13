Diese 3 Technikgadgets gehören in jeden Reisekoffer - und so nutzt du sie ideal

Ob bei der Live-Übersetzung mit dem Taxifahrer, mobilem Internet fürs Notebook oder beim Wiederfinden von Koffer oder Rucksack – moderne Gadgets können unterwegs absolut hilfreich sein. Damit du sie aber auch zuverlässig nutzen kannst, brauchst du stabiles Internet. In den meisten Mobilfunktarifen lässt sich dein Datenvolumen jedoch nur innerhalb der EU nutzen. Möchtest du etwa in die Schweiz, nach Großbritannien, Asien oder Amerika reisen, musst du häufig 5 bis 15 Euro pro Tag an Roaming-Gebühren zahlen. Bei einer oder mehreren Wochen Urlaub kann das ganz schön ins Geld gehen – doch es geht auch anders.

Warum eine Travel-eSIM eine gute Wahl ist

Wer also nicht Hunderte Euro oder sogar mehr fürs Datenroaming ausgeben oder auf WLAN in Hotels und Cafés angewiesen sein möchte, sollte sich eine Alternative überlegen. Vor allem öffentliche Wi-Fi-Netzwerke sind in puncto Datensicherheit aber keine gute Wahl. Wenn du dir hingegen eine physische SIM-Karte nach Ankunft im Reiseziel kaufst, musst du vor Ort erst einmal Zeit investieren, oft in einer Fremdsprache kommunizieren und die SIM-Karte tauschen.

Eine bessere Lösung ist da eine Travel-eSIM. Wenn dein Smartphone eSIM unterstützt, kannst du sie ohne einen zweiten physischen SIM-Slot einfach von zu Hause aus einrichten und bist so bestens vorbereitet für die Reise. Deine reguläre SIM-Karte bleibt währenddessen im Gerät und du kannst sie nicht mehr verlieren.

Diese 3 Gadgets sind perfekt auf Reisen

Schauen wir uns nun an, welche Gadgets auf keiner Reise fehlen sollten. Um dich mit dem Taxifahrer oder der Rezeptionistin in einer anderen Sprache unterhalten zu können, helfen zum Beispiel Apple AirPods Pro 2 enorm. Denn die Live-Übersetzung kann das Gesprochene deines Gegenübers in Echtzeit in deine Sprache übersetzen. Du kannst auf Deutsch antworten, und dein iPhone übersetzt die Wörter in die entsprechende Sprache. Sprachbarrieren und Missverständnisse entstehen dadurch kaum noch.

Airpods Pro 2 im Ladecase

Vor allem bei Dienstreisen oder wenn du mit Laptop oder Tablet unterwegs bist, ist außerdem ein mobiler Router äußerst praktisch. Der Netgear Nighthawk M6 Pro unterstützt zum Beispiel eSIMs und liefert dir überall Wi-Fi 6 für bis zu 32 Geräte gleichzeitig. So bringst du Smartphones, Laptops, Smartwatches und Co. der gesamten Familie zuverlässig ins Internet.

Absolut praktisch, um Koffer, Rucksack oder Schlüsselbund wiederzufinden, ist zudem ein GPS-Tracker wie der Apple AirTag oder der Samsung SmartTag 2. Den kannst du direkt am Gepäckstück oder Schlüssel befestigen und anschließend per App mit hoher Genauigkeit orten. Sollte dein Koffer während eines Flugs verloren gehen, kannst du über die App zudem sofort einsehen, an welchem Flughafen er sich befindet.

Apple AirTag am Schlüsselbund

Gadgets und Smartphone auf Reisen zuverlässig nutzen

All das kannst du aber nur mit einer zuverlässigen Internetverbindung nutzen. Damit du keine hohen Roaming-Gebühren zahlen musst, haben Anbieter wie Yesim verschiedene Tarife im Angebot, die du bereits vor der Reise buchen kannst. Wenn dein Smartphone eSIM unterstützt, kannst du die Yesim-App herunterladen, dich registrieren und das Land oder die Region auswählen, in die du reisen möchtest. Nun hast du verschiedene Pakete zur Auswahl. Ein dreitägiges Testpaket gibt es bereits für rund 50 Cent, damit du die Verbindungsqualität zunächst unverbindlich ausprobieren kannst.

Die anschließenden Kosten variieren je nach Land und Tarif. Du kannst wahlweise ein begrenztes Datenvolumen von etwa 20 oder 30 GB buchen oder unbegrenzt surfen. Cool ist: Bei den Unlimited-Tarifen zahlst du wirklich nur für die Anzahl der Tage, die du auch im Urlaub bist – ob drei, 14, 21 Tage oder einen ganzen Monat. Bei einer Reise in die USA zahlst du zum Beispiel aktuell 23 Euro für 30 Tage und 30 GB oder 39 Euro für unbegrenztes Surfen an 21 Tagen.

Mit einem QR-Code kannst du die eSIM bequem zu Hause einrichten und musst sie dann vor Ort nur noch aktivieren. So funktioniert deine Internetverbindung im Ausland sofort – und deine deutsche Nummer kann parallel aktiv bleiben, damit du weiterhin erreichbar bist.

Yesim bietet passende Travel-eSIM-Tarife für rund 200 Länder

Darum lohnt sich Yesim und so sparst du bei der ersten Bestellung

Gut zu wissen: Yesim kann in rund 200 verschiedenen Ländern genutzt werden. Du kannst also für nahezu jede Reise außerhalb der EU einen passenden Tarif finden. Da du absolut flexibel bist, zahlst du nur das, was du wirklich nutzt – und sparst in der Regel viel Geld im Vergleich zu den normalen Roaming-Gebühren eines Inlandstarifs. Außerdem wichtig: Yesim verschlüsselt deine Daten dabei per TLS-Verschlüsselung auf Bankenniveau und sorgt so für hohe Sicherheit auch auf Reisen. Mit dem Code GETYESIM15 erhalten neue Kundinnen und Kunden zudem 15 Prozent Rabatt auf die erste Bestellung. So kannst du den Dienst preiswert ausprobieren.

