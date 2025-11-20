Was für die meisten der Black Friday ist, sind bei der Telekom die Magenta Black Days. In diesem Jahr finden die Preisreduzierungen nicht nur, wie sonst üblich, bei der Hardware statt, sondern es gibt auch deutlich attraktivere Tarife – im Mobilfunk, aber auch beim Festnetz. Wir zeigen dir die interessantesten Angebote.

Telekom: Unlimited-Flatrate so günstig wie nie

Schließt du ab heute und bis zum 4. Dezember einen neuen Mobilfunkvertrag mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren bei der Telekom ab, so bekommst du einen Cashback von 240 Euro gutgeschrieben. Das gilt – und das ist eine Besonderheit – auch für die Tarife MagentaMobil XS bis hin zu MagentaMobil XL. Unterm Strich ist die Gutschrift ein Rabatt von 10 Euro pro Monat, wenn du nach zwei Jahren einen anderen Tarif oder Anbieter nutzt. MagentaMobil bietet dir ein Datenvolumen von 20 GB und kostet – ohne den Rabatt – 29,95 Euro monatlich. Nicht wirklich attraktiv, dank Rabatt aber annehmbar.

Interessant wird die Aktion aber in Kombination mit einer zweiten Aktion. Denn wenn du bis zum 4. Dezember einen Mobilfunkvertrag im Tarif MagentaMobil M oder L abschließt, bekommst du eine Unlimited-Flatrate freigeschaltet. Diese bekommst du sonst nur, wenn du mindestens einen weiteren Telekom-Vertrag als Pluskarte buchst (für 19,95 Euro monatlich) oder monatlich 84,95 Euro im Tarif MagentaMobil XL zahlst. Jetzt bekommst du die Unlimited-Flatrate schon für 49,95 Euro monatlich. Wenn du das mit den 200 Euro Cashback kombinierst, bist du bei rechnerisch 39,95 Euro monatlich für eine echte Telekom Unlimited Flatrate.

Dass es sogar noch billiger geht, zeigt der Provider freenet. Hier zahlst du sogar nur 24,95 Euro monatlich. So billig war eine unlimitierte und ungedrosselte Flatrate im Telekom-Netz wohl noch nie. Allerdings haben beide Angebote einen Haken: Die Datenflatrate gilt nur für zwei Jahre, danach gilt das Datenvolumen des gebuchten Tarifs – oder aber du wechselst zum Black Friday 2027 erneut den Anbieter.

Sind Verträge nicht dein Ding, hat die Telekom auch eine Prepaid-Aktion im Angebot: Der MagentaMobil Prepaid Jahrestarif kommt mit 360 GB Datenvolumen (statt 156 GB) für nur 99,95 Euro. Zusätzlich gibt es das T Phone 3 für 3 Euro bei Abschluss eines Neuvertrags bis zum 14. Januar 2026.

Breitband-Aktionen eher mau, Magenta TV kostenlos

Die Festnetz-Aktionen der Telekom sind nicht besonders überragend, sollen aber hier kurz erwähnt werden:

Breitband-Neukunden in den MagentaZuhause-Tarifen M, L und XL zahlen in den ersten drei Monaten 9,95 Euro pro Monat. Breitband-Neukunden im Tarif Glasfaser 300 zahlen in den ersten drei Monaten 19,95 Euro im Monat. Bei Miete eines Routers im Endgeräte-Service-Paket erfolgt eine Router-Gutschrift in Höhe von 100 Euro.

Deutlich interessanter sind die Angebote für MagentaTV. Die MagentaTV One Box gibt es bis zum 4. Dezember bei Abschluss eines neuen MagentaZuhause-Breitbandanschlusses mit MagentaTV für 77 Euro anstatt 169 Euro. Und MagentaTV-Neukunden (mit und ohne Telekom-Internetanschluss) zahlen für MagentaTV SmartStream bei Buchung bis zum 2. Februar 2026 in den ersten sechs Monaten nichts. Vom 7. bis 24. Monat fallen 12 Euro je Monat und danach 17 Euro je Monat an. MagentaTV SmartStream enthält RTL+ Premium, Netflix Standard mit Werbung und Disney+ Standard mit Werbung.

