Huawei eröffnet neuen Onlineshop: So sahnst du hier bis zu 200 Euro Rabatt ab

Ab sofort startet in Österreich der neue Huawei-Onlinestore! Und zur Feier lockt der Hersteller gleich mit einigen coolen Angeboten, die du dir nur sichern kannst, wenn du dich kostenfrei für den Huawei Newsletter registrierst. Dabei sollen die günstigsten Preise des Jahres entstehen – ein guter Zeitpunkt also, sich das lang ersehnte Smartphone, Tablet oder die Smartwatch zu gönnen.

So holst du dir bis zu 200 Euro Rabatt

Zum Start des Huawei-Onlineshops in Österreich kannst du dir Rabattcodes mit bis zu 200 Euro sichern. Alles, was du dafür tun musst: Öffne diese Seite, gib deine Mail-Adresse ein und melde dich für den Newsletter an. In deinem Posteingang findest du anschließend die Rabattcodes – so kommst du bereits jetzt an viele Produkte zu demselben Preis, wie am Black Friday. Dafür musst du den jeweiligen Code nur noch im Bestellprozess eingeben und kannst so kräftig sparen. Wenn du jetzt schon zuschlägst, minimierst du zudem das Risiko, dass am Black Friday selbst einige Produkte bereits ausverkauft sein könnten. Der Versand für Bestellungen über 99 Euro ist zudem kostenfrei.

Wichtig zu beachten: Der neue Store ist exklusiv nur für Personen aus Österreich, Bestellungen werden also nur innerhalb der Landesgrenzen angenommen und ausgeliefert. Deutsche Kunden müssen hingegen weiter auf den deutschen Store von Huawei zurückgreifen – doch auch hier gibt’s natürlich Black-Friday-Angebote.

Huawei Onlineshop Österreich startet: Das ist jetzt alles günstiger

Nun willst du aber sicher wissen, wofür du die Rabattcodes einlösen kannst. 200 Euro Rabatt sicherst du dir sowohl beim Huawei Mate X6 als auch beim MatePadPro 13,2. Das High-End-Smartphone Mate X6 holst du dir dank Newsletter-Rabatt für nur noch 1.299 Euro (+ 66W Charger gratis) und fürs MatePadPro 13,2 zahlst du nach 200-Euro-Abzug nur noch 799 Euro. Hier gibt’s zusätzlich noch einen M-Pencil Eingabestift geschenkt.

Ab sofort ist der neue Huawei-Store für Österreich online (Affiliate-Link*)

70 Euro Rabatt bekommst du außerdem auf die Huawei Watch 5. Dadurch gibt’s die 46-mm-Version etwa für nur noch 329 Euro (+ Ersatzarmband und Scale 3 gratis). Die 42-mm-Variante kostet nur noch 299 Euro (+ Ersatzarmband und Scale 3 gratis). Der 30-Euro-Rabattcode gilt hingegen für die Watch GT 5, FreeBuds Pro 4 und Watch D2. Dadurch entstehen folgende Rabatte:

Außerdem verkauft Huawei in seinem neuen Onlineshop auch noch einige seiner Produkte günstig, für die du keinen Rabattcode benötigst:

Übrigens: Mit dem Code ATHW10Q4 bekommst du noch einmal zusätzlich zehn Prozent Rabatt auf alle Produkte. Allerdings gilt der Code nicht für Accessoires und er ist auch nicht mit anderen Codes kombinierbar.