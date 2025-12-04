Monatelang umsonst surfen?! Dieses Angebot macht's möglich

Einen Haken im eigentlichen Sinne gibt’s bei diesem Deal vom Mobilfunkanbieter Blau nicht. Allerdings surfst du hier natürlich nicht für immer komplett kostenlos, aber immerhin drei volle Monate. Auch nach Ablauf des Gratiszeitraums sind die Tarife noch ziemlich interessant, denn sie sind echt günstig. So kommst du beispielsweise schon für 5,99 Euro im Monat an einen 15 GB Tarif. Wir schauen genauer hin.

Blau gönnt dir drei Monate Surfen für lau

Im Rahmen der Winter Deals haut Blau, der Provider gehört zu Telefónica, einige starke Angebote raus. Besonders spannend sind dabei die SIMonly-Verträge. Diese gibt’s wahlweise als monatlich kündbare Version, oder in der Laufzeit-Variante. Entscheidest du dich jetzt für die Vertragsbindung über 24 Monate, sicherst du dir die ersten drei komplett umsonst. Einen Anschlusspreis zahlst du nicht.

Die Tarife gibt’s wahlweise mit 15, 25, 50 oder 75 GB. Du surfst bei Blau im 5G-Netz von Telefónica mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Alle Verträge kommen mit einer Flat zum Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming daher. Die Preise der Tarife gliedern sich folgendermaßen, sie gelten für die Laufzeit-Variante wie auch die flexibel kündbare Version:

So gut ist das Angebot tatsächlich

Die Tarife von Blau sind also nicht nur dank der Gratismonate ziemlich spannend. Auch danach sind sie echt fair bepreist, und damit eine interessante Option für alle, die nur einen neuen Vertrag möchten und nicht gleich ein neues Handy mit dazu brauchen. Und wenn du doch einen Tarif inklusive Smartphone möchtest, klick dich mal durch die Winter Deals von Blau. Vielleicht findest du etwas Passendes.

Das Angebot von Blau läuft noch bis zum 3. Februar. Wer noch in einem anderen Tarif feststeckt oder erst mal überlegen möchte, hat also genügend Zeit. Grundsätzlich gilt die Aktion jedoch nur für Neukunden, oder für Bestandskunden, wenn du einen der Tarife als Zweitkarte abschließt.

