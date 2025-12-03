Ohne die passende Weihnachtsbeleuchtung fehlt einfach etwas. Eine echte Weihnachtsstimmung kommt vor allem dann auf, wenn es aus allen Ecken blinkt und leuchtet. Im Hintergrund noch „Last Christmas“ und aus der Küche der Geruch vom leckeren Weihnachtsbraten und schon hat man das perfekte Setting für einen Weihnachtsfilm der 1980er Jahre. Möchtest du nicht ganz so weit in der Zeit zurückreisen, bietet dir Govee jetzt eine große Auswahl an smarter Weihnachtsdekoration mit Rabatten an. Mit dabei sind auch die neuen Christmas Sparkle String Lights und die beliebten Christmas String Lights 2.

Weihnachten mit Govee – Das macht die Beleuchtung so smart

Schauen wir uns zuerst die neueste Variante genauer an. Mit den Christmas Sparkle String Lights bekommst du smarte LED-Lichterketten, die wahlweise eine Länge von 20 oder 30 Metern abdecken. Die kürzere Variante bietet dabei 250 der sogenannten „Bullet Head“-LEDs, die direkt auf dem Band sitzen, während die größere Version auf 375 Lichter setzt. Der Zusatz „Sparkle“ im Produktnamen wurde zudem nicht einfach so gewählt. Denn aufgrund der Bauweise entsteht eine Art „Funkel“-Effekt, der an einen Sternenhimmel erinnern soll.

Mit den smarten Lichterketten von Govee gibt es sicherlich ein besinnliches Weihnachtsfest.

Ein weiteres Highlight betrifft die Farbauswahl. Denn die Christmas Sparkle String Lights decken bis zu 16 Millionen Farben im RGBWIC-Farbspektrum ab und ermöglichen es dir somit, deine ganz eigene Kreation zu erstellen. Da es sich zudem um smarte Lichter handelt, hast du auch die Möglichkeit, die Lichter einzeln anzusteuern und somit ganze Bilder zu kreieren oder die Lichterkette via Sprachsteuerung zu bedienen. Natürlich geht Letzteres auch über die Govee-App. Hier hast du ebenfalls die Option des Fernzugriffs oder kannst aus über 140 voreingestellten Szenarien auswählen.

Und noch ein Schmankerl für alle Smart-Home-Fans: Die Lichter sind Matter-fähig. Sie lassen sich also in einer Matter-Umgebung problemlos in Routinen einbinden. Aktuell kannst du dir die Govee Christams Sparkle String Lights ab 79,99 Euro direkt im Online-Shop des Herstellers schnappen.

Christmas String Lights 2: Die Unterschiede kurz erklärt

Auch die Vorgängerversion der intelligenten Weihnachtsbeleuchtung gibt es jetzt günstiger. Die Govee Christmas String Lights 2 gibt’s aktuell ab 69,99 Euro. Damit liegst du 10 Euro unter den Angeboten der Sparkle Lights.

Der Preisunterschied ist jedoch schnell erklärt: Die Vorgängervariante nutzt in der kürzeren 20-Meter-Version „nur“ 200 LEDs (statt 250), während beim 30-Meter-Modell 300 Lampen zum Einsatz kommen, statt der 375 Lichter. Zusätzlich sind die Lämpchen hier direkt im Lightstrip untergebracht, während sie bei den Christmas Sparkle String Lights auf dem Band sitzen. Und auf den „Funkel“-Effekt musst du bei der günstigeren Vorgängerversion natürlich ebenso verzichten. Einen schönen Eindruck rund ums Weihnachtsfest garantieren aber beide Varianten der Govee Weihnachtsbeleuchtung.

Govee Christmas String Lights 2 69,99 € Der Govee Christmas String Lights 2 bietet RGBW-LEDs mit 16+ Mio. Farben und einstellbarem Warmweiß, zahlreiche animierte Szenen & Musikmodus sowie App-Steuerung inkl. Matter, Alexa & Google Assistant für flexible Smart‑Home-Nutzung. Ideal für großflächige, kreative Deko innen und außen dank langer Lichterkette und IP‑Schutz. Zur 20-Meter-VarianteZur 30-Meter-Variante