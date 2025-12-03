Ordentliche Rabatte am Mittwoch: Die Amazon-Deals von heute (03.12.)

Hier kommen schon die Amazon-Deals vom heutigen Mittwoch (03.12.). Ob als Geschenk oder zum Selbstbehalten – diese zehn Angebote sind garantiert einen Blick wert. Hier kommen die Schnäppchen von uns für dich.
Deals vom Mittwoch
Wie könnte ein Mittwoch besser starten, als mit zehn starken Deals vom Versandriesen Amazon? Hier kommen die Angebote.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

  • Digitales Mikroskop für Kinder, mit Bildschirm und LED-Licht, mit wiederaufladbarem Akku, für 25,98 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Akku-Staubsauger mit 48.000 Pa Saugleistung, bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit, für 113,99 Euro statt 239 Euro abzüglich 5 Prozent Coupon. Hier geht’s zum Angebot.
  • Teleskop für Erwachsene, inklusive Linsen und Handyhalterung, für 72,67 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Auvon Nachtlicht für die Steckdose, mit Bewegungssensor und Dämmerungssensor, zwei Stück mit warmweißem Licht, für 14,51 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Siebenschläfer 4-Jahreszeiten-Bettdecke, bestehend aus zwei zusammengeknöpften Steppdecken, für 45,90 Euro statt 58,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beibye Zwillingsrollen Hartschalenkoffer in verschiedenen Größen und Farben, ab 33,92 Euro statt 39,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Laubbläser mit Akku, Geschwindigkeit von bis zu 257 km/h und drei Geschwindigkeitsstufen, für 99,99 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

