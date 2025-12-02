Netto zeigt mit diesem Angebot, warum man genau jetzt ein Balkonkraftwerk kaufen sollte

Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Die Hauptsaison für Balkonkraftwerke ist eher im Frühling und Sommer, da die Sonne mehr und stärker scheint. Und trotzdem kann es sich lohnen, gerade jetzt eins zu kaufen. Ein Angebot von Netto zeigt etwa, wie stark der Preis im Winter sinken kann.
Ein Netto-Schild und im Vordergrund ist ein Preisverlauf nach unten zu sehen.
Netto zeigt mit diesem Angebot, warum man genau jetzt ein Balkonkraftwerk kaufen sollteBildquelle: nitpicker, shutterstock.com / geizhals.de / inside digital
  • Teilen

In Zeiten geringer Nachfrage kann man oft einiges sparen – sei es beim Kauf von Winterjacken im Sommer oder eben von Solarpanels und Balkonkraftwerken im Winter. Das verdeutlicht jetzt auch ein Angebot von Netto, bei dem du rund die Hälfte sparst. Wir schauen uns das Balkonkraftwerk und den Preis genauer an.

Solakon Balkonkraftwerk
Solakon Balkonkraftwerk 900W bei Netto 264,94 €
Netto bietet aktuell ein günstiges Balkonkraftwerk von Solakon an, das dank bifazialer 900-Watt-Solarpanels und Plug&Play-System einfach installiert ist. Durch den Winterrabatt sparst du rund die Hälfte und kannst deinen eigenen Strom schnell und effizient selbst erzeugen.
Zum Angebot!

Plug&Play-Einrichtung & bifaziale Bauweise

Bei Netto ist gerade ein Balkonkraftwerk von Solakon im Angebot, mit dem du deinen eigenen Strom ganz leicht selbst produzieren kannst. Es besteht aus zwei Solarpanels mit einer Kapazität von bis zu 900 Watt, einem Wechselrichter und zwei DC-Verlängerungskabeln sowie einem Steckdosenkabel. Da es sich hierbei um sogenannte bifaziale Solarpanels handelt, können sie Sonnenenergie von der Vorder- und Rückseite aufnehmen. Besonders mit etwas Abstand vor weißen Wänden oder einer hellen Terrasse kann dadurch bis zu 30 Prozent mehr Solarenergie eingefangen werden.

Zudem holst du dir hiermit ein Plug&Play-System, wodurch das Balkonkraftwerk schnell und einfach installiert ist. Einfach in die Steckdose stecken und schon gibt das Balkonkraftwerk Energie an dein Hausstromnetz ab. Die lässt sich dann etwa für den Betrieb des Fernsehers, Kühlschranks oder zum Aufladen von Handy und Tablet nutzen. Bei Bedarf kannst du außerdem eine App verbinden, mit der du die perfekte Übersicht über die eigene Stromproduktion hast.

Rund die Hälfte reduziert? So gut ist der Preis

Vom UVP (419,99 Euro) zieht Netto jetzt 42 Prozent ab und verkauft das Balkonkraftwerk für nur noch 239,99 Euro. Das ist bereits ein starker Rabatt, der sich sogar per Klick auf einen 15-Prozent-Coupon auf der Aktionsseite noch einmal weiter verbessert. Dann landest du nämlich bei nur noch 203,99 Euro. Allerdings kommen noch Versandkosten in Höhe von 65,95 Euro obendrauf, sodass du am Ende 264,94 Euro zahlst. Günstiger ist aktuell kein anderer Anbieter. Der Blick auf den Preisverlauf (siehe unten) zeigt außerdem, dass das Balkonkraftwerk im vergangenen Jahr nie so günstig, wie jetzt. Der Zeitpunkt ist also ideal.

Ähnlich stark ist außerdem ein Angebot des deutschen Herstellers „Kleines Kraftwerk“. Hier gibt’s ebenfalls zwei bifaziale Solarpanels mit zwei 450-Watt-Modulen für aktuell 269 Euro. Der Versand ist gerade jedoch kostenfrei, sodass es wirklich nur bei dem Angebotspreis bleibt. Wenn du auf der Suche nach einem größeren Balkonkraftwerk mit mehr Leistung und Stromspeicher bist, hat der Hersteller ebenfalls ein passendes Angebot. Beide Deals stellen wir dir in diesem Artikel genauer vor.

