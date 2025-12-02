Ab sofort: HD-Fernsehen und WOW-Paket für unter 5 Euro im Monat

Für unter 5 Euro im Monat bekommst du hier nicht nur HD-Fernsehen mit über 300 Sendern (sogar mit Pay-TV-Programmen wie „13th Street HD“ oder „Universal TV HD“) – on top gibt es auch noch das Filme und Serien Paket von WOW on top. Hier ist von neuen Film-Blockbustern bis hin zum täglichen TV-Programm also wirklich alles dabei. Und der Zugang zu den Inhalten wird selbst Streaming-Neueinsteigern durch den mitgelieferten 4K-Stick ebenso einfach gemacht.

So kommst du an den Deal

Möglich macht das TV-Schnäppchen eine neue Aktion von waipu.tv. Hierbei handelt es sich um DEN Anbieter schlechthin, wenn es um TV-Streaming in HD geht. Über 300 Sender (inkl. privater wie RTL und ProSieben sowie 70+ Pay-TV-Programmen) stehen dir hier in HD-Auflösung zur Verfügung. waipu ist somit eine ideale Alternative zu HD+-Karten – vor allem zum aktuellen Angebotspreis (dazu später mehr).

waipu.tv 4K-Stick + WOW Filme und Serien 59,99 € HD-Fernseher via waipu.tv mit über 300 HD-Sendern (inkl. PayTV-Programmen) plus WOW Filme und Serien Paket für monatlich unter 5 Euro. Ein passender 4K-Streaming-Stick wird direkt mitgeliefert, sodass du einfachen Zugriff auf das HD-Fernsehen und andere Streaming-Apps (wie das inkludierte WOW-Abo) hast. 59,99 € bei waipu.tv

Hinzu kommen weitere Vorteile wie eine Mediathek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf, eine Pause/Neustart-Funktion sowie die Möglichkeit, auf verschiedenen Geräten zu streamen. Vom 4K-Stick (der beim Angebot hier inklusive ist) über das Smartphone und Tablet bis hin zum Browser am PC kannst du von fast jedem Gerät aus auf waipu.tv zugreifen.

Inklusive WOW-Paket für unter 5 Euro pro Monat?!

Und das war ja noch nicht mal alles: Neben dem waipu.tv-Abo und dem 4K-Stick bekommst du hier auch noch das WOW „Filme und Serien“-Paket mit dazu! So streamst du neue Blockbuster, Hit-Serien und vieles mehr – zusätzlich zum aktuellen Live-Fernsehen und der umfangreichen Mediathek von waipu.tv.

Der Clou: All das kostet dich aktuell richtig wenig. Wir haben schon mehrfach „unter 5 Euro pro Monat“ erwähnt – und das stimmt auch. Allerdings zahlst du bei dem Deal keine Monatsgebühr, sondern einmalig 59,99 Euro für 12 Monate (also rechnerisch 4,99 Euro pro Monat). Genau genommen kaufst du dir mit diesem Betrag übrigens den 4K-Streaming-Stick, die beiden Streaming-Abos gibt’s für ein Jahr geschenkt dazu.

Wichtig zu beachten: Nach Ablauf der 12 Monate fallen dann natürlich wieder monatliche Gebühren für das Streaming-Paket an. Zu dem Zeitpunkt kannst du aber auch einfach wieder kündigen, solltest du kein Interesse haben, die Abos zum Normalpreis (23,99 Euro pro Monat) weiterlaufen zu lassen.

