Ab sofort: HD-Fernsehen und WOW-Paket für unter 5 Euro im Monat

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wer das herkömmliche TV-Programm in HD genießen möchte, wird in Deutschland zur Kasse gebeten. Abseits von kostspieligen HD+-Karten hat sich jetzt aber eine neue Möglichkeit aufgetan: In diesem zeitlich begrenzten Angebot bekommst du nämlich HD-Fernsehen plus WOW-Streaming für unter 5 Euro im Monat.
Frau schaut Fernsehen, daneben der Hinweis auf ein aktuelles HD-Fernsehen Angebot inklusive WOW-Paket für unter 5 Euro
HD-Fernsehen unter 5 Euro plus WOW-PaketBildquelle: Mix and Match Studio / Shutterstock.com / WOW / inside digital
  • Teilen

Für unter 5 Euro im Monat bekommst du hier nicht nur HD-Fernsehen mit über 300 Sendern (sogar mit Pay-TV-Programmen wie „13th Street HD“ oder „Universal TV HD“) – on top gibt es auch noch das Filme und Serien Paket von WOW on top. Hier ist von neuen Film-Blockbustern bis hin zum täglichen TV-Programm also wirklich alles dabei. Und der Zugang zu den Inhalten wird selbst Streaming-Neueinsteigern durch den mitgelieferten 4K-Stick ebenso einfach gemacht.

So kommst du an den Deal

Möglich macht das TV-Schnäppchen eine neue Aktion von waipu.tv. Hierbei handelt es sich um DEN Anbieter schlechthin, wenn es um TV-Streaming in HD geht. Über 300 Sender (inkl. privater wie RTL und ProSieben sowie 70+ Pay-TV-Programmen) stehen dir hier in HD-Auflösung zur Verfügung. waipu ist somit eine ideale Alternative zu HD+-Karten – vor allem zum aktuellen Angebotspreis (dazu später mehr).

Waipu TV Logo color
waipu.tv 4K-Stick + WOW Filme und Serien 59,99 €
HD-Fernseher via waipu.tv mit über 300 HD-Sendern (inkl. PayTV-Programmen) plus WOW Filme und Serien Paket für monatlich unter 5 Euro. Ein passender 4K-Streaming-Stick wird direkt mitgeliefert, sodass du einfachen Zugriff auf das HD-Fernsehen und andere Streaming-Apps (wie das inkludierte WOW-Abo) hast.
59,99 € bei waipu.tv

Hinzu kommen weitere Vorteile wie eine Mediathek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf, eine Pause/Neustart-Funktion sowie die Möglichkeit, auf verschiedenen Geräten zu streamen. Vom 4K-Stick (der beim Angebot hier inklusive ist) über das Smartphone und Tablet bis hin zum Browser am PC kannst du von fast jedem Gerät aus auf waipu.tv zugreifen.

Inklusive WOW-Paket für unter 5 Euro pro Monat?!

Und das war ja noch nicht mal alles: Neben dem waipu.tv-Abo und dem 4K-Stick bekommst du hier auch noch das WOW „Filme und Serien“-Paket mit dazu! So streamst du neue Blockbuster, Hit-Serien und vieles mehr – zusätzlich zum aktuellen Live-Fernsehen und der umfangreichen Mediathek von waipu.tv.

Der Clou: All das kostet dich aktuell richtig wenig. Wir haben schon mehrfach „unter 5 Euro pro Monat“ erwähnt – und das stimmt auch. Allerdings zahlst du bei dem Deal keine Monatsgebühr, sondern einmalig 59,99 Euro für 12 Monate (also rechnerisch 4,99 Euro pro Monat). Genau genommen kaufst du dir mit diesem Betrag übrigens den 4K-Streaming-Stick, die beiden Streaming-Abos gibt’s für ein Jahr geschenkt dazu.

Wichtig zu beachten: Nach Ablauf der 12 Monate fallen dann natürlich wieder monatliche Gebühren für das Streaming-Paket an. Zu dem Zeitpunkt kannst du aber auch einfach wieder kündigen, solltest du kein Interesse haben, die Abos zum Normalpreis (23,99 Euro pro Monat) weiterlaufen zu lassen.

Waipu TV Logo color
waipu.tv 4K-Stick + WOW Filme und Serien 59,99 €
HD-Fernseher via waipu.tv mit über 300 HD-Sendern (inkl. PayTV-Programmen) plus WOW Filme und Serien Paket für monatlich unter 5 Euro. Ein passender 4K-Streaming-Stick wird direkt mitgeliefert, sodass du einfachen Zugriff auf das HD-Fernsehen und andere Streaming-Apps (wie das inkludierte WOW-Abo) hast.
59,99 € bei waipu.tv

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit waipu.tv. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

MediaMarkt Logo eines Stores
Media Markt
MediaMarkt verkauft beliebtes Küchengerät jetzt fast zum halben Preis
Praktisches 30-Euro-Produkt bei Amazon für Filmabende
Amazon
Amazon verkauft praktisches 30-Euro-Produkt, welches jeden Filmabend besser macht
Ein Netto-Schild und im Vordergrund ist ein Preisverlauf nach unten zu sehen.
Solar
Netto zeigt mit diesem Angebot, warum man genau jetzt ein Balkonkraftwerk kaufen sollte
Audio
MediaMarkt startet Sonos-Abverkauf: Lautsprecher und Soundbar im Preissturz
Amazon
Zum Verschenken oder selbst behalten: Die Amazon-Deals am Dienstag (02.12.)
Schnäppchen
Diese 3 Gadgets sind ein Muss fürs Homeoffice und Gaming-Zimmer
Fernseher & Smart TV
MediaMarkt wirft riesige LG und Sony 4K-TVs raus - Lieferung gratis!
Klemmbaustein-Sets
Aldi verkauft ab heute Lego Technic für unter 20 Euro
Smart Home
Lidl haut ein günstiges Gerät raus, mit dem du im Winter deine Energiekosten senken kannst