Zum Verschenken oder selbst behalten: Die Amazon-Deals am Dienstag (02.12.)

Auch der heutige Dienstag bringt wieder spannende Angebote vom Versandriesen Amazon mit sich, die du nicht verpassen solltest. Unsere Favoriten stellen wir dir hier vor.

Ugreen USB‑C‑Ladegerät 65 W, mit drei Anschlüssen, für 15,99 Euro statt 25,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beheizbare Weste, mit 15 Heizpads, funktioniert mit einer Powerbank (nicht enthalten), in verschiedenen Größen für 37,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Salz- und Pfeffermühlen, elektrisch, 2er-Set aus Edelstahl, wiederaufladbar mit LED-Beleuchtung, für 17,44 Euro statt 21,24 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Cievie 4K und 1080P Dashcam, für vorn und hinten im Auto, mit 64-GB SD-Karte, für 45,99 Euro statt 89,77 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Elektrischer Handwärmer, 2er-Set mit einem 6.000 mAh Akku, für 10,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Heizlüfter, mit 1500 W, 24-Stunden-Timer mit Kipp- und Überhitzungsschutz, für 35,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Reolink 4K UHD Überwachungskamera mit Farbnachtsicht und intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennung, für 78,98 Euro statt 104,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Eiskratzer für das Auto, Zweierset, für müheloses und schnelles Kratzen, für 9,97 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Warnweste mit LEDs und reflektierenden Elementen, für optimale Sichtbarkeit, für 14,10 Euro statt 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

MagSafe Ladegerät für iPhone, ohne Netzteil, für 9,99 Euro statt 14,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

→ Zu den besten Deals am Mittwoch

← Zu den besten Deals am Montag