Eine Taschenlampe könnte man immer dann gebrauchen, wenn man keine griffbereit hat, oder? Mit den Modellen von Olight ändert sich das. Die Geräte zeichnen sich durch ihre handliche Größe aus, sodass du sie bequem im Auto, in der Handtasche oder im Wohnmobil verstauen kannst. Dabei büßen sie trotz ihrer kompakten Maße nichts an Leistung ein und bestechen mit einer Helligkeit von bis zu 10.000 Lumen sowie wochenlanger Akkulaufzeit. Diese Modelle gibt’s jetzt im Angebot.

Kompakt und leicht – optimal für unterwegs: Die Olight ArkPro

Die ArkPro ist eine Taschenlampe für alle, die unterwegs flexibel bleiben wollen. Mit einer Länge von nur 16 cm und einem Gewicht von schlappen 115 Gramm ist sie ziemlich leicht und passt in jede Handtasche oder in jeden Rucksack. Trotzdem liefert sie eine Helligkeit von 1.500 Lumen, sodass du dich in jeder Situation auf sie verlassen kannst. Im immer noch gültigen Black-Friday-Sale bekommst du sie bereits ab 95,96 Euro, was einem Rabatt von 20 Prozent gegenüber dem UVP entspricht.

Besonders praktisch: Du kannst die Lampe dank des integrierten Clips einfach an deiner Hose oder sogar an einer Cap befestigen. So bleiben deine Hände frei, egal ob du im Keller werkelst, dein Fahrrad reparierst oder abends mit dem Hund unterwegs bist. Zusätzlich bietet sie nicht nur normales Licht, sondern auch UV- und Grünlicht.

Mit ihrem 2.000 mAh starken Akku hält die ArkPro locker zwei Wochen durch, ohne dass du ständig ans Aufladen denken musst. Und obwohl sie so vielseitig ist, bringt sie kaum Gewicht auf die Waage. Eine Ultra-Variante gibt es normalerweise auch, doch die ist aktuell vergriffen.

Für Abenteurer: Das Flaggschiff Marauder Mini 2

Die Marauder Mini 2 gehört zu den leistungsstärksten Lampen, die Olight im Programm hat – perfekt, wenn du draußen maximale Sicht brauchst. Sie durchflutet mit 10.000 Lumen weite Bereiche mit kräftigem Licht oder setzt einen fokussierten Strahl punktgenau dorthin, wo du ihn haben willst. Beides kannst du sogar kombinieren, was die Lampe ideal für Outdoor-Abenteuer, Nachtwanderungen oder Einsätze im Gelände macht. Zusätzlich sorgen seitliche LEDs dafür, dass du deinen Weg rundum gut im Blick hast, während das rote Licht deine Augen schont, wenn du nachts nicht geblendet werden willst.

Die Bedienung bleibt trotz der Power angenehm simpel: Ein Drehschalter lässt dich schnell zwischen den Modi wechseln. Aufladen geht bequem per USB-C, und der starke Akku hält im niedrigsten Modus bis zu fünf Monate durch – ideal, wenn du die Lampe auf Touren oder Reisen mitnimmst. Mit ihrer kompakten Größe von etwa 13 cm passt sie problemlos in jede Tasche und dank des Tragekoffers ist sie überall sofort einsatzbereit. Im Black-Friday-Sale sicherst du dir die Marauder Mini 2 aktuell deutlich günstiger, für 191,96 Euro. Normalerweise müsstest du satte 239,95 Euro zahlen. Der Black-Friday-Sale bei Olight läuft noch bis zum 4. Dezember, bei Interesse solltest du dich also beeilen.

