Ob Serien-Streaming, leistungsintensive Spiele oder Bild- und Video-Bearbeitung – all das packt das iPad Air 11″ M3 (2025) ohne Probleme. Der verbaute M3-Chip liefert ordentlich Leistung für sämtliche Anwendungen. Und das muss nicht einmal teuer sein, wie ein aktuelles Angebot von O 2 zeigt. Hier zahlst du zusammen mit einem 50-GB-Tarif monatlich nur unter 30 Euro.

iPad Air mit O2-Tarif 29,99 € Das iPad Air 11 M3 bietet starke Leistung für Streaming, Gaming und kreative Aufgaben und kann in vielen Fällen sogar einen Laptop ersetzen. Im O2-Angebot erhältst du das Modell mit 128 GB Speicher plus 50-GB-Datentarif für unter 30 Euro im Monat. Der Tarif bietet 5G-Speed, jedoch keine Telefon- oder SMS-Flat. Zum Angebot!

iPad und Tarif: Das steckt drin

Im Angebot ist das iPad Air mit 11-Zoll-Display. Dieses löst gestochen scharf auf und bietet dank Liquid-Retina-Technologie lebendige Farben. Der Apple M3-Chip und 8 GB RAM sorgen zudem dafür, dass du selbst leistungsintensivste Aufgaben problemlos erledigen kannst. Das iPad ist also nicht nur als reines Freizeit-Tablet geeignet, sondern kann in gewisser Hinsicht sogar einen Laptop ersetzen und kreative Aufgaben problemlos übernehmen. Auf der Rückseite befindet sich eine 12-Megapixel-Kamera, und auch die Frontkamera löst mit 12 Megapixeln auf – damit du Videoanrufe in scharfer Qualität führen kannst. 128 GB Speicherplatz stehen dir außerdem für alle Apps und Dateien zur Verfügung.

Dazu gesellt sich bei diesem Angebot der O 2 Data M Tarif mit 50 GB monatlichem Datenvolumen. Der Tarif bringt dich ins 5G-Netz mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. So kannst du ohne lange Wartezeiten und ohne Ruckler surfen und streamen. Das Datenpaket reicht in der Regel für Social Media und Musik-Streaming unterwegs locker aus – und auch ab und zu zum Videos- und Serien-Schauen in Bus und Bahn. Wichtig: Eine Telefon- und SMS-Flat ist hier nicht enthalten. Wenn du telefonieren willst, geht das also nur über das Mobilfunknetz beziehungsweise über WhatsApp und andere Messenger-Dienste. Praktisch: Dank EU-Roaming kannst du das Datenvolumen innerhalb der gesamten EU nutzen.

Unter 30 Euro pro Monat: Das musst du im Detail zahlen

Für das Bundle aus iPad und Tarif zahlst du pro Monat insgesamt 29,99 Euro. Darin enthalten sind die Apple-Zahlung für das Gerät in 36 Raten à 21,50 Euro sowie die Grundgebühr für den Tarif von 8,49 Euro monatlich. Die Tariflaufzeit beträgt 24 Monate – danach kannst du kündigen und musst nur noch das Gerät für weitere 12 Monate abzahlen. Zusätzlich kommen einmalige Kosten in Höhe von 45,98 Euro hinzu. Diese beinhalten die Geräteanzahlung, den Anschlusspreis und die Versandkosten. Alles in allem ein top Angebot!

