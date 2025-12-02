Amazon verkauft praktisches 30-Euro-Produkt, welches jeden Filmabend besser macht

Es muss nicht immer die neueste Technik sein, auch kleine Produkte mit praktischem Nutzen können echt Eindruck hinterlassen. So geschehen jetzt auch bei diesem Produkt, welches wir in den Amazon-Angeboten entdeckt haben. Hierbei handelt es sich nämlich um ein praktisches Extra für entspannte Abende auf der Couch.

Um dieses Produkt geht es

Wir rücken raus mit der Sprache: Es geht um die Couchbar Snackbox. Hierbei handelt es sich um eine Art Tablett-Snackspender. Das heißt: In verschiedenen Schalen und Haltern kann man hier Snacks, Getränke, das Smartphone und die Fernbedienung platzsparend verstauen und hat so beim Film- und Serienabend immer alles Wichtige griffbereit.

Die Couchbar Snackbox bietet Platz für allerlei Snack und Extras – perfekt für den heimischen Filmabend (Affiliate-Link*)

Insgesamt drei Snackschalen, zwei Getränkehalter und drei Fächer für Smartphone, Fernbedienung und Co. sind hier integriert. Der obere Teil mit den Schalen ist zudem mit Magneten befestigt und kann so einfach abgenommen werden, sodass sich das Ganze auch als normales Holztablett benutzen lässt. Als Material kommt hierfür schwarz lackierter Bambus zum Einsatz, welcher gegen Spritzwasser geschützt sein soll – perfekt für kalte Getränke oder Malöre mit diesen. Die Schalen selbst sind hingegen spülmaschinengeeignet und können so easy gereinigt werden.

Couchbar Snackbox 29,65 € Praktische Snackbox aus Bambus (40L x 26B x 7,5H cm) für gemütliche Abende auf der Couch. Mit drei Snackschalen, zwei Getränkehaltern und drei Fächern für Smartphone, Fernbedienung und Co. Die Schalen sind spülmaschinenfest. 29,65 € bei Amazon

Jetzt bei Amazon im Angebot

Die Couchbar Snackbox hat eigentlich einen UVP von 39,99 Euro verpasst bekommen. Aktuell haut Amazon das praktische Couch-Produkt aber schon für nur 29,65 Euro raus. Damit macht es sich auch gut als kleines Weihnachts- oder Wichtelgeschenk für Heimkinofans.

