Ständiges Rasieren kann richtig nervig sein. Noch dazu sind die Klingen in der Anschaffung auf Dauer ziemlich teuer. Wenn du darauf keine Lust mehr hast, wird es Zeit, umzusteigen. Langanhaltende Ergebnisse liefern Epilierer oder sogenannte IPL-Geräte, die es jetzt bei MediaMarkt mit Rabatten von über 50 Prozent zu haben gibt.

Epilierer von Braun: Bis zu 51 Prozent Rabatt bei MediaMarkt

Der Braun Silk-épil 9 rutscht bei MediaMarkt jetzt von 229,99 auf 111 Euro. Du sparst dir damit also 51 Prozent. Ziemlich stark ist, dass du für diesen Preis nicht nur den Epilierer, sondern auch noch einen Rasieraufsatz bekommst. Das Gerät verfügt über einen flexiblen Kopf, sodass er sich beim Epilieren den Konturen deines Körpers anpasst. Dabei entfernt er dank seiner 40 Pinzetten selbst kurze Härchen und arbeitet besonders gründlich. Praktischerweise ist er wasserfest und du kannst ihn auch mit in die Dusche nehmen.

Braun Silk-épil 9 111,00 € Der Braun Silk-épil 9 zeichnet sich durch seine Wet & Dry-Funktion für eine sanfte Anwendung unter Wasser, den breiteren Epilierkopf für eine schnellere Haarentfernung und die MicroGrip-Pinzettentechnologie für die präzise Erfassung selbst kürzester Haare aus. Zum Angebot!

Etwas günstiger, für 87,99 statt 119,99 Euro ist das Vorgängermodell, der Silk-épil 7 zu haben. Auch dieses Gerät kommt mit einem zusätzlichen Aufsatz zum Rasieren und Trimmen der Haare. Für die einfache Reinigung des Geräts nach dem Epilieren legt dir Braun noch einen kleinen Pinsel mit ins Paket.

IPL-Geräte als Alternative zum teuren Laserstudio

Wer schmerzempfindlich ist, wird mit einem Epilierer eher nicht glücklich. Abhilfe schaffen da IPL-Geräte, die mittels Lichtimpulse den Wachstumszyklus der Haarwurzeln unterbrechen. Wichtig ist hierbei jedoch die regelmäßige Anwendung, denn es dauert ein paar Wochen, bis erste Ergebnisse sichtbar werden. Hältst du dich an die Vorgaben, verspricht Braun bis zu zwei Jahre lang glatte Haut.

Das Braun Smart IPL kannst du mit der zugehörigen App anwenden, die dir in Echtzeit die Anwendung und den Behandlungsplan deiner Routine aufzeigt. Innerhalb von 10 Minuten sollst du so eine Ganzkörperbehandlung hinter dich bringen.

MediaMarkt verkauft dir das smarte Gerät im Set inklusive verschiedener Aufsätze und einem Rasierer für 359 Euro.

Braun Smart IPL 359,00 € Das Braun Smart IPL bietet eine sichere und effiziente dauerhafte Haarentfernung dank des einzigartigen SensoAdapt-Hauttonsensors, der die Lichtintensität automatisch an Ihren Hautton anpasst. Es zeichnet sich durch seine schnelle Anwendung und die Fähigkeit aus, die Behandlung bequem zu Hause durchzuführen. Zum Angebot!

Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, bekommt das Silk-expert Pro 5 IPL-Gerät für 299 Euro. Auch hier sind verschiedene Aufsätze sowie eine Aufbewahrungstasche und ein Rasierer zur Vorbereitung der Haut enthalten. Auf smarte Funktionen und die App musst du hier aber verzichten.

Neben diesen Angeboten hat MediaMarkt noch andere Produkte von Braun reduziert. Darunter auch Herrenrasierer. Die Angebote gelten bis zum 31. Dezember, bei Interesse kannst du also auch nach Weihnachten zuschlagen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!