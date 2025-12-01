Völlig wild: Hier bekommst du jetzt ein Samsung-Handy und einen 50-GB-Tarif für unter 10 Euro pro Monat

Aktuell erhältst du ein Samsung-Handy zusammen mit einem großzügigen Datentarif zu einem bemerkenswert niedrigen Monatspreis. Unter der Marke von 10 Euro wirkt das Kombi-Angebot fast schon ungewöhnlich günstig. Wir nehmen das Gesamtpaket deshalb genauer unter die Lupe.

Samsung-Smartphone und Tarif 9,99 € Das Samsung Galaxy A36 gibt es aktuell im Bundle mit einem 50-GB-5G-Tarif für unter 10 Euro pro Monat. Das Smartphone überzeugt mit 6,7‑Zoll-AMOLED-Display, Triple-Kamera (50 MP) und 5.000‑mAh-Akku, während der Tarif Allnet-Flat & schnelles Surfen bietet. Effektiv kostet der Tarif damit nur etwa 1,70 Euro pro Monat – ein starkes Black-Friday-Angebot. Zum Angebot!

Samsung-Smartphone und Tarif: Das gibt’s für unter 10 Euro pro Monat

Bei Klarmobil holst du dir jetzt das Samsung Galaxy A36 richtig günstig. Normalerweise kostet es aktuell einzeln mindestens rund 209 Euro (siehe Preisvergleich). Im Bundle mit dem Tarif zahlst du jetzt aber einmalig nur 9,99 Euro. Das Smartphone punktet mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display und 120 Hertz, wodurch alle Inhalte kontrastreich und flüssig dargestellt werden. Mit der Triple-Kamera schießt du zudem tolle Fotos mit bis zu 50 Megapixeln, während dich der 5.000-mAh-Akku easy durch den Tag bringt. Für die nötige Leistung ist ein Snapdragon 6 Gen 3 verbaut, der von 6 GB RAM unterstützt wird. Als interner Speicher stehen dir 128 GB zur Verfügung.

Dazu bekommst du im Bundle noch einen 50-GB-Tarif im 5G-Netz von O2, mit dem du mit bis zu 50 Mbit/s surfen und streamen kannst. Das reicht in der Regel aus, um ohne lange Wartezeiten und Ruckler online zu sein. Außerdem ist eine Allnet-Flat mit dabei, mit der du unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken kannst. Der Tarif ist somit gut für alle Alltagsnutzer geeignet, die ihr Smartphone unterwegs hauptsächlich für Social Media, Musik- oder Podcast-Streaming nutzen und nur hin und wieder mal Videos bei YouTube, Netflix und Co. schauen wollen.

Tarif für effektiv unter 2 Euro? Alle Kosten auf einen Blick

Einmalig musst du für das Smartphone aktuell 9,99 Euro zahlen und jeden Monat kommen noch einmal 9,99 Euro Grundgebühr dazu. Das ist wirklich stark, da man oftmals für diesen Betrag nur einen vergleichbaren Tarif ohne ein Smartphone bekommt. Da das Galaxy A36 einzeln aktuell noch mindestens rund 209 Euro kostet, kann man diesen Betrag von den Gesamtkosten im Bundle abziehen und erhält so den sogenannten Effektivpreis. Für den 50-GB-Tarif zahlst du also effektiv nur noch etwa 1,70 Euro pro Monat – ein richtig starker Preis.

