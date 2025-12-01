Amazon-Deals zum Start in den Dezember: Das gibt's heute zu holen (01.12.)

Der Dezember startet günstig! Den Black Friday haben wir hinter uns gelassen, bei Amazon findet das Sparen aber einfach kein Ende. Hier kommen wieder zehn spannende Angebote, die du dir nicht entgehen lassen solltest.
Deals des Tages für Montag
Nach der Black Week gibt’s keine Schnäppchen mehr? Falsch gedacht! Amazon reduziert weiter fleißig starke Produkte, von denen wir dir jetzt unsere zehn Favoriten vorstellen werden.

→ Tipps & Tricks: 11 Profi-Schnäppchen-Hacks für Amazon

Die Top-Amazon-Deals am Montag

  • Beurer IL 11 Infrarotlampe mit Schutzgitter, zur Anwendung bei Verspannungen und Erkältung, für 22,99 Euro statt 36,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Premium künstlicher Weihnachtsbaum, 90 cm hoch mit dichten Zweigen, für 39,95 Euro statt 79,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beurer Heaty Heizkissen, kabelloses Heizkissen mit Akku, drei Temperaturstufen mit Schnellheizung, für 59,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Govee RGBIC LED-Stehlampe, für das Wohnzimmer, 16 Millionen einstellbare Farben, 85 Szenenmodi, für 53,99 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Braun Stabmixer MultiQuick 5, elektrischer Stabmixer mit 21 Geschwindigkeitsstufen, dreiteiliges Zubehörset, für 49,98 Euro statt 77 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Fanttik F2 Master Mini Akku-Multifunktionswerkzeug, mit fünf Geschwindigkeiten zum Bohren, Gravieren und Polieren, für 56,51 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ninja Creami Eismaschine in der Farbe Orange Mango, mit zwei Behältern und sieben unterschiedlichen Programmen, für 139,99 Euro statt 229,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Echo Show 5, neueste Generation, mit Touchscreen zum Steuern deines gesamten Smart Homes, für 54,98 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

Zu den heißesten Deals vom Dienstag

