Wissen viele nicht: In diesem Shop gibt's Apple-Geräte deutlich günstiger!

Back Market ist ein Händler für gebrauchte Technik. Im Klartext heißt das: Die Geräte, die du hier bekommst, sind nicht neu, sondern professionell erneuert und deshalb so gut wie neu. Für dich hat das den ziemlich genialen Vorteil, dass Geräte, die normalerweise ziemlich teuer sind, deutlich günstiger zu haben sind. Jetzt zum Black Friday gibt’s beispielsweise viele Apple-Produkte noch mal günstiger, wir stellen dir direkt mal unsere Favoriten vor. Wenn du ein passendes Angebot gefunden hast, zögerst du aber besser nicht lange. Denn da es sich hier um wiederaufbereitete Geräte handelt, ist die Lagerzahl meist limitiert und die Preise sind sehr dynamisch.

iPhones im Preissturz

Den Anfang unserer Liste macht das iPhone 16 in Schwarz mit 128 GB Speicherplatz für 602 Euro. Der Neupreis liegt aktuell zwischen 700 und 730 Euro – bei Back Market kommst du also deutlich günstiger dran. Das Smartphone ist in einem hervorragenden Zustand und weist damit fast keine Gebrauchsspuren auf. Der Akku hat eine zuverlässige Leistung, ist allerdings nicht neu. Für einen neuen Akku müsstest du 669 Euro zahlen.

iPhone 16 602,00 € Das iPhone 16 (128 GB) bringt dir eine starke Performance, ein helles Display und eine deutlich verbesserte Kamera. Dazu bekommst du eine lange Akkulaufzeit und die gewohnt hochwertige Apple-Verarbeitung. Zum Angebot!

Die Pro-Variante gibt es jetzt für 704 Euro. Dieses Gerät mit sehr gutem optischen Zustand weist nur leichte Gebrauchsspuren auf. Möchtest du es ohne jegliche Gebrauchsspuren, kostet es in der kleinen Speichervariante 777 Euro.

iPhone 16 Pro 704,00 € Das iPhone 16 Pro (128 GB) bietet dir eine extrem starke Performance dank A18 Pro, eine Pro-Kamera mit Tetraprism-Zoom und ein robustes Titan-Design. Dazu kommt das helle ProMotion-Display und reichlich Speicher für Fotos & Videos. Zum Angebot!

Wer sich auch mit einem iPhone 15 oder noch einer Version davor zufrieden gibt, bekommt die Apple-Phones jetzt richtig günstig. Diese Angebote sind einen Blick wert:

→ Alle Apple-Angebote von Back Market gibt’s hier

iPads und MacBooks: Endlich bezahlbar?

Wer statt eines neuen iPhones lieber in ein MacBook oder ein iPad investiert, hat bei Back Market regelrecht die Qual der Wahl. So gibt’s beispielsweise ein MacBook Air aus dem Jahr 2024 bereits für 849 Euro. Auch hier gibt’s wieder verschiedene optische Zustände, aus denen du wählen kannst. Für den Preis bekommst du eine „hervorragende“ Optik.

MacBook Air 849,00 € Das MacBook Air (13”, 2024, M3 series) überzeugt mit dem leistungsstarken M3-Chip, einem ultraleichten und schlanken Design sowie einem hellen, scharfen Retina-Display. Es punktet außerdem mit lange Akku-Laufzeit und großer Performance bei geringem Gewicht. Zum Angebot!

Ebenfalls im Angebot ist ein ziemlich neues iPad Air 6 aus dem Jahr 2024. Es stammt aus der M2-Serie und verfügt über ein 11 Zoll großes Liquid-Retina-Display. Deine Daten und Fotos finden auf 256 GB internem Speicher Platz. Du zahlst hierfür 493 Euro.

iPad Air 6 493,00 € Das iPad Air 6 (2024, M2 series) besticht durch den leistungsstarken M2-Chip, ein hochauflösendes Liquid Retina-Display und die lange Akku-Laufzeit. Zudem bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten – ideal für Arbeit und Unterhaltung. Zum Angebot!

Für dich war noch nichts dabei? Dann schau doch einfach mal selbst im Black-Friday-Sale von Back Market vorbei. Neben Apple-Geräten findest du dort auch Samsung-Smartphones oder Ninja-Heißluftfritteusen. Die Aktion gilt noch bis zum 2. Dezember.

