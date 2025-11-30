Gesundes Wasser auf Knopfdruck? Amazon haut unterschätztes Gadget zum Black Friday raus

Chlor, Nitrat, Ablagerungen oder sogar Blei sind im Grundwasser einiger Gemeinden enthalten. Obwohl die Wasserqualität in Deutschland weitestgehend als „gut“ bis „sehr gut“ bewertet wird, ist sie dennoch nicht komplett frei von Schadstoffen. Mit einem Wasserfilter, den du direkt am Wasseranschluss anbringst, kannst du hier jedoch für reines Wasser sorgen. Ist dir das zu viel Aufwand oder wohnst du zur Miete, bietet Waterdrop Filter zum Black Friday jedoch eine perfekte Alternative. Für wenige Tage sparst du hier sogar 100 Euro.

Waterdrop Filter WD-A2: Kalt- und Heißwasser mit nur einem Knopfdruck

Genauer gesagt geht es um den Waterdrop Filter WD-A2. Hierbei handelt es sich um einen Umkehrosmose-Filter (RO-Filter), der dein Wasser mit einer Genauigkeit von 0,0001 µm filtert. Das klingt nun etwas abstrakt, allerdings ist es recht schnell erklärt: Bei der Umkehrosmose handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Wasser mit Druck durch eine extrem feine Membran gepresst wird, die nur Wassermoleküle durchlässt und so Verunreinigungen wie Salze und Schadstoffe zurückhält, um reines Wasser zu gewinnen. Zusätzlich wird das Wasser durch vier weitere Filter geleitet, um ein optimales Ergebnis zu erhalten.

Per Knopfdruck kannst du die Wassertemperatur einstellen.

Der WD-A2 nutzt genau diese Technologie. Der Vorteil hier ist jedoch, dass du keine Installation direkt an der Wasserleitung vornehmen musst. Im Gegenteil: Der Waterdrop Filter lässt sich einfach auf der Küchenanrichte oder einem Tisch platzieren und schon beginnt die Magie. Du kannst bis zu 4,7 Liter Wasser einfüllen, welches dann in einem Verhältnis von 3:1 gereinigt wird. Das Filtersystem selbst hält laut Hersteller zudem bis zu 12 Monate und lässt sich mit einem Handgriff austauschen. Zusätzlich arbeitet der Waterdrop Filter WD-A2 mit 45 dB, wodurch du ihn auch problemlos am Abend nutzen kannst.

Der WD-A2 bietet heißes Wasser in wenigen Sekunden.

Ein weiteres Highlight ist gleichzeitig die einfache Bedienung. Auf dem LC-Display bekommst du nicht nur die aktuelle Wassermenge angezeigt, sondern kannst hier auch die Temperatur mit einem Knopfdruck bestimmen. So hast du die Möglichkeit, im Bereich zwischen 15° C und 95° C auszuwählen, wodurch du dir neben einem kühlen Wasser im Sommer auch wärmendes Teewasser während der kalten Wintermonate in wenigen Sekunden zubereiten kannst. Zusätzlich ist eine Wasserkanne im System integriert, die 1,1 Liter fasst und sich problemlos herausnehmen lässt.

Für wen lohnt sich der Waterdrop Filter WD-A2?

Vor allem Menschen, die zur Miete wohnen und keine Lust haben, den vorhandenen Wasseranschluss anzubohren, dürften mit der flexiblen Lösung von Waterdrop Filter glücklich werden. Möchtest du zudem keine Schadstoffe in deinem Trinkwasser, kommt der Black Friday wie gerufen. Denn jetzt bekommst du den Waterdrop Filter WD-A2 bei Amazon für 399 Euro – und somit so günstig als je zuvor. Der Hersteller streicht hier gerade 100 Euro vom UVP. Hierbei handelt es sich zwar um eine Investition, allerdings könnt Ihr laut Waterdrop Filter mit dem System auch mehr als 4.000 Flaschen Wasser pro Jahr sparen.

Möchtest du einen Wasserfilter, der direkt an deinen Wasseranschluss passt, hat das Unternehmen noch weitere Angebote auf Lager. Die günstigste Variante ist der Waterdrop Filter TSA, der ein dreistufiges Filtersystem bietet und Schadstoffe bis zu 99,99 Prozent entfernt. Passend dazu kostet das Gerät derzeit auch nur 99,99 Euro. Welche Angebote dich sonst erwarten, haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgeführt: