Akkusauger deutlich reduziert: Deshalb ist dieses Shark-Modell eine Empfehlung wert

Viele Akkusauger geht nach rund 30 Minuten schon die Puste aus. Hast du allerdings eine etwas größere Wohnung zu säubern, kann das ziemlich ärgerlich sein. Der Shark-Akkusauger „IZ400EUTDB“ hingegen bringt eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten mit. So sind auch größere Putzflächen kein Problem. Doch das ist nicht der einzige Pluspunkt des Akkusaugers, den du jetzt im Black-Friday-Angebot bekommst.

Shark Akku-Staubsauger IZ400EUTDB 206,99 € Der Shark-Akkusauger bietet mit bis zu 60 Minuten Laufzeit, automatischer Schmutzerkennung und flexiblem Saugrohr eine besonders komfortable und gründliche Reinigung. Dank Anti-Hair-Wrap-Technologie, Allergiefilter und vielseitigem Zubehör eignet er sich ideal für Haushalte mit Haustieren und Allergikern. Mit unserem Code INSIDE10 kommst du zum Top-Preis dran. Zum Angebot!

Lange Laufzeit, Schmutzerkennung und mehr: Das bietet der Akkusauger von Shark

Praktisch ist etwa auch die spezielle Auto-IQ-Technologie im Shark-Akkusauger. Diese erkennt den Schmutz und passt die Reinigungskraft automatisch an. Dadurch soll deutlich weniger Staub und Schmutz zurückbleiben. Ein LED-Licht hilft zusätzlich dabei, feinen Staub zu erkennen. Praktisch ist außerdem das flexible Saugrohr, das sich abknicken lässt, um so auch unter niedrige Möbel zu kommen – ganz ohne Verrenkungen. Zudem lässt sich der Akkusauger dadurch platzsparend verstauen.

Der Akku-Staubsauger eignet sich übrigens sowohl für die Reinigung von Böden als auch von Möbelstücken. Das entsprechende Zubehör ist gleich mit dabei und lässt sich direkt am Handgerät befestigen. Auf einem LED-Display siehst du zudem jederzeit die wichtigsten Infos und kannst eine Boost-Funktion für besonders hartnäckigen Schmutz aktivieren. Und besonders gut für Allergiker: 99,9 Prozent der Allergene sollen im Inneren des Staubsaugers bleiben, sodass du ihnen nach dem Staubsaugen nicht vermehrt ausgesetzt bist.

Shark packt in den Lieferumfang neben der Bodendüse für die Reinigung von Teppichen und Hartböden noch eine sogenannte PowerFins Plus Bürstenrolle, die ideal ist, um Haare und tiefsitzenden Schmutz aus Teppichen oder Sofas zu entfernen. Außerdem verheddern sich Haare dank Anti-Hair-Wrap-Bürstenrolle nicht mehr. Somit ist der Akkusauger auch ideal für Haustierbesitzer, die täglich mit Tierhaaren zu kämpfen haben.

Cool ist: Aktuell gibt Shark noch ein spezielles Autoreinigungsset dazu, welches aus mehreren Bürsten und Aufsätzen sowie einem flexiblen Schlauch besteht, um auch problemlos in verwinkelte Bereiche oder unter den Sitz zu kommen.

150 Euro Rabatt: So sparst du sogar noch mehr

Normalerweise kostet der Akkusauger 379,99 Euro. Davon zieht Shark jetzt aber im Black-Friday-Angebot 150 Euro ab und verlangt so nur noch 229,99 Euro für das Modell. Ein starker Preis, den aktuell kein anderer Anbieter unterbietet (siehe Preisvergleich). Wenn du zusätzlich den Code INSIDE10 nutzt, sparst du weitere 10 Prozent und es stehen nur noch rund 207 Euro auf der Rechnung.

Shark Akku-Staubsauger IZ400EUTDB 206,99 € Der Shark-Akkusauger bietet mit bis zu 60 Minuten Laufzeit, automatischer Schmutzerkennung und flexiblem Saugrohr eine besonders komfortable und gründliche Reinigung. Dank Anti-Hair-Wrap-Technologie, Allergiefilter und vielseitigem Zubehör eignet er sich ideal für Haushalte mit Haustieren und Allergikern. Mit unserem Code INSIDE10 kommst du zum Top-Preis dran. Zum Angebot!

Shark hat aber auch viele weitere Produkte aus den Bereichen Haushalt und Beauty im Black-Friday-Angebot reduziert. Schau doch einfach mal vorbei. Und auch viele spannende Küchengeräte von Ninja sind im Black-Friday-Sale!