Vorwerk-Sauger für 119 Euro?! Rabatte von bis zu 45 Prozent zur Black Week

Neben Amazon, MediaMarkt und Co. geht nun auch der Hersteller Vorwerk mit starken Black-Week-Deals an den Start. Bis zum 1. Dezember kannst du dir Rabatte auf die beliebten Kobold-Haushaltsgeräte sichern. Eins davon gibt's schon für erstaunlich günstige 119 Euro.
Vorwerk ist bekannt für Haushalts- und Küchengeräte, die normalerweise preislich ziemlich stabil sind. Doch jetzt während der Black Week bis zum 1. Dezember, rückt der Hersteller davon ab und schmeißt Rabatte von bis zu 45 Prozent in den Ring.

VC100 Akkusauger: Der praktische Klassiker jetzt 20 Prozent günstiger

Der VC100 von Vorwerk, auch bekannt als „Krümelsauger“, ist ein echter Klassiker, der in keinem Haushalt fehlen sollte. Der handliche Akkustaubsauger eignet sich dank seiner kompakten Größe optimal für die Reinigung zwischendurch. Vom krümeligen Frühstückstisch über staubige Schubladen bis zum Wohnmobil – damit sorgst du im Handumdrehen für Ordnung. Der Sauger wiegt dabei nur 650 Gramm und hat eine maximale Akkulaufzeit von 20 Minuten am Stück.

Statt des UVP von 149 Euro bekommst du ihn während der Black Week für 119 Euro. Du sparst dir 30 Euro und schnappst dir den Sauger zu einem echt guten Preis.

VC100 Vorwerk
Vorwerk VC100 Akkusauger 119,00 €
Kabelloser Handstaubsauger, bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit, 650 Gramm leicht.
Zum Angebot!

VG100+ Flächenreiniger: streifenfreie Reinigung für Fenster, Spiegel und Co.

Richtig saubere Fenster, Spiegel und Arbeitsflächen zaubert dir der VG100+ Flächenreiniger. Das Gerät ist akkubetrieben und befeuchtet, reinigt und trocknet glatte Oberflächen in einem Arbeitsschritt. Zur Reinigung einer Fläche von 20 m² brauchst du lediglich 5 ml Reinigungskonzentrat und 80 ml Wasser. Den Glasreiniger sowie drei Reinigungstücher bekommst du bereits mitgeliefert.

Die Mikrofaser und Softtücher sind formstabil und langlebig. Sie lösen mühelos Schmutz ab und reinigen gründlich, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Nach der Anwendung kannst du sie einfach bei 60 Grad in die Waschmaschine geben und wiederverwenden.

Das VG100+-Set kostet dich normalerweise 269 Euro. Zur Black Week streicht Vorwerk jetzt 40 Euro von diesem Preis, sodass du für 229 Euro dran kommst.

VG100PLUS Kobold
Vorwerk VG100+ Flächenreiniger 229,00 €
Zur Reinigung von glatten Oberflächen wie Spiegeln oder Fenstern, akkubetrieben, inklusive Reinigungsflüssigkeit und drei wiederverwendbaren Reinigungstüchern.
Zum Angebot!

Kobold VK7 im Doppelpack

Rund um den Top-Akkusauger von Vorwerk, den Kobold VK7, gibt es ebenfalls noch ein besonderes Angebot. Vorwerk verkauft den kabellosen Staubsauger in der Spezial-Edition in Schwarz jetzt nämlich im Doppelpack 2.199 Euro.

Noch mehr Vorwerk-Angebote zur Black Week

Neben diesen beiden praktischen Haushaltshelfern gibt’s bei Vorwerk noch einiges mehr zu holen. Darunter auch der VT300-Bodenstaubsauger in verschiedenen Sets. In aller Kürze:

→ Alle Angebote der Kobold-Black-Week

Vorwerk reduziert übrigens nicht nur das Kobold-Sortiment, sondern auch einiges von Thermomix, darunter vor allem viele Zubehörteile für den beliebten Küchenhelfer. Zusätzlich läuft bis 1. Dezember eine 0-Prozent-Sonderteilzahlung, welche ab einem Warenwert von 999 Euro gilt. Zu den Black-Week-Angeboten von Thermomix kommst du hier.

→ Thermomix im Black-Friday-Preissturz

