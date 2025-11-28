Bis zu 50 % Rabatt: Jetzt beim Thermomix TM7 zuschlagen und Zubehör günstig sichern!

Es wäre gelogen, würde ich behaupten, dass ich mir nicht jedes Jahr aufs Neue einen Thermomix wünsche. Die Küchenhelfer mit genialer App-Anbindung erleichtern nicht nur den Kochprozess, sondern bieten unzählige Rezepte zum Ausprobieren und Nachkochen an. Vom 24. bis 30. November haut Vorwerk jetzt einen starken Black-Friday-Deal raus, bei dem du dir nicht nur den Thermomix TM7 in der Black Edition, sondern auch noch das passende Zubehör schnappen kannst.

Thermomix TM7 mit Rabatt – Das bietet dir Vorwerk zum Black Friday

Bevor ich mit Superlativen um mich werfe und dir erzähle, wie gut der Thermomix ist, kannst du einen Blick in unseren ersten Test zum TM7 werfen. Um es kurz zusammenzufassen: Der Thermomix TM7 lässt sich dank Touchscreen kinderleicht bedienen und in der Cookidoo-App stehen dir zahlreiche Rezepte aus der Vorwerk-Community zur Verfügung. Das Gerät gibt dir anschließend vor, welche Zutaten du brauchst und begleitet dich Schritt-für-Schritt durch den Prozess. Dabei musst du nicht einmal groß selbst Hand anlegen, da das Gerät neben dem klassischen Zerkleinern auch über 30 Kochfunktionen. Dazu zählen etwa Sous-vide, Dampfgaren oder Slow Cooking. Auch offenes Kochen bis 100 °C ist hier möglich.

Beim exklusiven Black-Friday-Deal von Vorwerk bekommst du zum einen den beliebten Küchenhelfer geboten, erhältst im Bundle allerdings auch einen zweiten TM7 Mixtopf, das Thermomix Backbuch und weitere Geschenke im Wert von 30 Euro (Gar- und Rühreinsatz). Für das Thermomix-Paket zahlst du jetzt 1.649 Euro, wodurch du 198 Euro sparst. Ja, es ist nach wie vor eine Investition, aber diese lohnt sich definitiv, wenn du genug von Konserven und Fertigpizza hast. Bedenke zudem, dass es den originalen Vorwerk-Thermomix nur beim Hersteller gibt. Amazon, MediaMarkt oder andere Shops bieten das Gerät nicht an. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, das Gerät über einen Direktvertriebler zu kaufen und gleichzeitig das „Erlebniskochen“ mitzunehmen – natürlich ohne Aufpreis.

Thermomix-Zubehör bis zu 50 Prozent günstiger

Besitzt du bereits einen Thermomix, oder möchtest deinem neuen TM7 eine Vollausstattung genehmigen, kannst du dir jetzt auch einiges an Zubehör günstiger schnappen. Auch mit älteren Varianten, wie dem TM5, kannst du dir jetzt Schnäppchen sichern. So gibt es beispielsweise den Mixtopf komplett der TM5-Reihe mit 15 Prozent Rabatt. Der etwas neuere Mixtopf der TM6-Serie hingegen erhält noch immer 10 Prozent Rabatt.

Auch das beliebte Vakuum-Starterset kannst du dir zum Vorzugspreis sichern. Den höchsten Rabatt erhältst du jedoch auf die beliebten Kochbücher „Soul Food“ und „Brot Backen“, die jeweils um die Hälfte reduziert erhältlich sind. Einige der Angebote, haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgeführt:

Auch Akkustaubsauger von Vorwerk sind zur Black Week im Angebot

Zusätzlich zu den Thermomix-Angeboten liefert Vorwerk dir natürlich auch zu seinen beliebten Kobold-Akkustaubsaugern – allen voran dem Kobold VK7 – diverse Angebote zur Black Week. Alle Deals von Vorwerk findest du auf dieser Aktionsseite.

