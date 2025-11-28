MediaMarkt senkt PS5-Preis erneut: Jetzt kostet sie nur noch 329 Euro

MediaMarkt hat aber sogar gleich zwei spannende Angebote zur PS5 parat. In der Slim Digital Edition kostet sie dank 34 Prozent Rabatt nur noch 329 statt 499,99 Euro (versandkostenfrei). Das ist der beste Preis der vergangenen Monate für die beliebte Spielkonsole und günstiger ist gerade auch kein anderer Anbieter (siehe Preisvergleich). Wer keine hohen Einmalkosten zahlen kann bzw. möchte, findet beim Elektro-Händler jetzt aber auch noch eine weitere Option.

PS5 monatlich abbezahlen? Dieser Deal machts möglich

Ein weiteres Angebot zur Sony Playstation 5 Slim Digital Edition haben wir nämlich in der MediaMarkt Tarifwelt gefunden. Hier ist sie zusammen mit gleich zwei Mobilfunktarifen zu haben, die jeweils 15 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefonica sowie eine Allnet- und SMS-Flat beinhalten. Wenn du also schon ein gutes Smartphone besitzt und offen für einen neuen Tarif bist, lässt sich hier einiges sparen. Insbesondere Eltern profitieren und können sich selbst jeweils einen neuen Mobilfunkvertrag sichern, während der Nachwuchs eine preiswerte PS5 unter dem Weihnachtsbaum bekommt.

Denn: Einmalig musst du nur 1 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) für die Konsole zahlen. Außerdem kommen zum Start 39,99 Euro Anschlusskosten hinzu. Und für den Tarif sind nochmal monatlich 19,98 Euro fällig.

Die Kosten im Bundle ergeben 486,47 Euro über 24 Monate. Die PS5 einzeln kostet nur noch 329 Euro, insgesamt musst du hier also schon etwas mehr zahlen. Dafür umgehst du aber hohe Einmalkosten und bekommst zusätzlich gleich zwei Mobilfunktarife.

PlayStation 5 mit zwei 15-GB-Tarifen 1,00 € Bei MediaMarkt bekommst du die PS5 Slim Digital Edition mit zwei 15-GB-Tarifen für monatlich nur 19,98 Euro. Einmalig kommen 6,95 Euro für die PS5 samt Versand hinzu. Damit umgehst du also hohe Anschaffungskosten für die Konsole. Zum Angebot!

Wer ausschließlich Interesse an der PS5 hat, ist mit dem aktuellen Angebot zur Konsole selbst aber natürlich besser bedient.

