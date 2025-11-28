Zum Black Friday haut Blau ein echtes Highlight raus. Kern des Deals ist ein 65-Zoll-TV von Samsung, den du dir zusammen mit einer voll ausgestatteten Allnet-Flat sichern kannst. Und damit das Angebot noch attraktiver wird, legt der Mobilfunkanbieter ein kostenloses Samsung-Handy oben drauf. Hier erfährst du, was genau hinter dem Paket steckt.

Das Angebot im Detail

Im Kern dieses Bundle-Angebots steht die Blau Allnet Flat M. Diese schickt dich mit 20 GB ins Netz von Telefónica. Du surfst mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Das Datenvolumen reicht locker aus, um von unterwegs aus zu surfen oder auch mal das ein oder andere YouTube-Video zu streamen. Das Angebot gibt’s wahlweise auch noch mit mehr oder weniger Datenvolumen, dann ändert sich aber der Preis. Telefonieren und Simsen kannst du in diesem Tarif ohne Extrakosten. Im Urlaub innerhalb der EU surfst du wie gewohnt weiter.

Samsung 4K-TV mit Tarif und A17 geschenkt! 35,99 € Das Bundle enthält die Blau Allnet Flat M mit 20 GB 5G, Telefonie und SMS, dazu einen 65-Zoll-Samsung-TV für 25 Euro und das Galaxy A17 gratis. Der Tarif kostet 35,99 € monatlich, einmalig kommen 25 € für den TV und 39,90 € Versand hinzu. Hier kommst du zum Angebot!

Zum Tarif gibt’s einen 65-Zoll 4K-TV von Samsung sowie ein Samsung Galaxy A17. Der Fernseher kostet dich einmalig 25 Euro, das Handy gibt’s gratis. Dafür musst du dich lediglich hier registrieren und das Smartphone bestellen. Es erreicht dich dann nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist per Post. Die Kosten für das Angebot gestalten sich folgendermaßen:

25 Euro einmalig für den Fernseher

Galaxy A17 geschenkt dazu (dafür hier registrieren)

(dafür hier registrieren) 39,90 Euro Versandkosten

0 Euro Anschlusspreis

35,99 Euro im Monat für den Tarif

Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten hast du insgesamt 928,66 Euro für alles gezahlt. Abzüglich der Kosten für das Smartphone (159,90 Euro) und des Fernsehers (599 Euro) landen wir bei Effektivkosten von nur 7,07 Euro im Monat. Das Angebot von Blau ist damit wirklich stark – vor allem mit Blick auf die Hardware, die du hier zum schmalen Preis dazugepackt bekommst. Kleiner Tipp: Wenn du das A17 nicht brauchst, kannst du es auch einfach verkaufen.

Das bieten dir die Samsung-Geräte

Der Preis stimmt soweit, dann schauen wir uns mal die Geräte dieses Bundles genauer an. Der Samsung U7079F ist ein 4K‑Smart-TV mit Crystal‑Prozessor, der Videoinhalte sauber hochskaliert. Er ermöglicht dir in wenigen Klicks Zugriff auf Netflix, Amazon Prime und Co. Sein schlankes „MetalStream“-Design und die 65-Zoll-Bildschirmdiagonale sorgen für eine moderne Optik. HDR10+ und eine Bildwiederholrate von 50 Hz liefern lebendige Farben und ausreichend flüssige Bewegungen im Alltagsgebrauch.

Das Samsung Galaxy A17 hingegen punktet mit einem 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Display und einem 5.000-mAh-Akku für solide Ausdauer. Dazu gibt es bis zu 4 GB RAM und 128 GB erweiterbaren Speicher. Schnappschüsse nimmst du mit der Triple-Kamera mit 50-MP‑Hauptsensor auf. Außerdem überzeugt das Smartphone mit bis zu sechs Jahren Software‑ und Sicherheitsupdates, wodurch es zu einem langfristigen Begleiter wird. Das Smartphone liefert vielleicht nicht die neueste High-End-Technik, trotzdem bekommst du hier solide Samsung-Geräte für den Alltag zu einem richtig guten Preis.

