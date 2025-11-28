Nur für kurze Zeit: Vorwerk verkauft Testsieger-Akkusauger in einer besonderen Edition

Während der Black Week lässt es sich Vorwerk nicht nehmen, den wohl beliebtesten Akkusauger der Marke - den VK7 - in einer Special Edition zu verkaufen. Zusätzlich ist er in verschiedenen attraktiven Paketbundles zu haben. Wir schauen genauer hin.
Kobold VK7 in der Spezial-Edition
Vorwerk verkauft Testsieger-Akkusauger in einer besonderen EditionBildquelle: Vorwerk
Mit einem stylischen Akku-Sauger macht der Hausputz gleich mehr Spaß. Wenn dir nicht nur die Leistung, sondern auch die Optik wichtig ist, hat Vorwerk jetzt ein passendes Angebot für dich parat. Der Hersteller verkauft aktuell nämlich den Testsieger der Stiftung Warentest, den VK7, in elegantem Schwarz. Aber Achtung: Die Special Edition gibt’s nur vorübergehend!

VK7 in Schwarz: Das steckt hinter dem eleganten Design

Hinter dem schicken schwarzen Design mit silbernen Akzenten versteckt sich ein leistungsstarker Akku-Staubsauger, der sich je nach Aufsatz zum Saugen wie auch zum Saugwischen eignet. Der VK7 selbst hat eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten, sodass du damit die ganze Wohnung in einem Rutsch saugen kannst. Mit einem Handgriff hast du den VK7 zu einem Handstaubsauger umgebaut und kannst ihn so auch für das Auto oder schwer erreichbare Stellen hernehmen.

Vorwerk V7 Akku-Staubsauger
Vorwerk VK7 in der Black Edition 1.049,00 €
Der VK7 Akku-Staubsauger bietet bis zu 30 Minuten Laufzeit, lässt sich schnell zum Handstaubsauger umbauen und wiegt nur 2,3 kg. Die EB7-Elektrobürste passt die Saugleistung automatisch an den Untergrund an. Zusätzlich kannst du die Boost-Funktion für groben Schmutz nutzen.
Zu den VK7-Angeboten

Dabei wiegt er nur 2,3 Kilogramm und ist damit ziemlich leicht und einfach zu bedienen. Standardgemäß kommt er mit der EB7 Elektrobürste zum Saugen daher. Diese erkennt Böden automatisch und passt die Saugleistung dem Untergrund an. Über die Boost-Funktion kannst du sogar groben Schmutz mühelos aufsaugen. Wir haben den VK7 in Kombination mit der Elektrobürste übrigens bereits getestet. Damals waren wir sehr begeistert. Den genauen Test liest du hier.

Testsieger-Sauger gibt’s auch im Doppelpack

Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk für die Schwiegereltern ist, kann den VK7 auch im Doppelpack abstauben. Zwei der Sauger (in der schwarzen Spezial-Edition) inklusive EB7-Elektrobürste und einem SP7-Saugwischer-Aufsatz kosten dich jetzt 2.199 Euro.

Weitere Black-Week-Bundles bei Vorwerk

Rund um den Black Friday gibt’s noch weitere Bundle-Angebote zum VK7. Je nach Set sparst du dir damit einige Hundert Euro im Vergleich zu einem Einzelkauf.

Ganz klassisch gibt’s das Modell in Kombination mit der EB7-Elektrobürste für 1.049 Euro. Wer dazu noch den SP7-Saugwischer-Aufsatz möchte, zahlt mit diesen Aufsätzen (und einem Wechselakku) insgesamt 1.499 Euro.

Übrigens: Wer die Zahlungen an Vorwerk staffeln möchte, kann das bis zum 1. Dezember ab einem Warenwert von 999 Euro zu 0 Prozent Sonderteilzahlung tun. Die Vorwerk Black Week sorgt außerdem nicht nur für den VK7 in der Sonderaktion, sondern auch für Rabatte von bis zu 50 Prozent auf weitere Produkte von Kobold oder Thermomix. Alle Angebote findest du direkt hier.

