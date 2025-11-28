AirPods gratis?! Nur noch wenige Tage möglich, wenn du hier ein iPhone mit Tarif bestellst

Ganz ohne Gegenleistung rückt Vodafone die AirPods 4 natürlich nicht heraus. Um dir das kostenlose Zubehör zu sichern, schließt du einen Tarif in Kombination mit einem iPhone deiner Wahl ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob du zum iPhone 16 oder zum brandneuen iPhone 17 Pro greifst. Die Details des Angebots schauen wir uns im Folgenden genauer an.

So funktioniert das Angebot

Die AirPods 4 gibt’s immer dann, wenn du als Neukundin oder Neukunde ein iPhone mit Vertrag bei Vodafone bestellst. Welches iPhone du dabei bestellst, ist irrelevant. Wichtig ist nur, dass du es in Kombi mit dem GigaMobil XL buchst. Hast du das erledigt, musst du dich auf dieser Website bis zum 16. Dezember registrieren, die Kopfhörer erreichen dich dann per Post.

Der Tarif selbst schickt dich mit unbegrenztem Datenvolumen ins 5G-Netz von Vodafone. Du surfst mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s, weshalb du mit diesem Vertrag easy große Downloads von unterwegs aus starten kannst. Auch Serien streamen oder Social Media checken sind hiermit keine Grenzen gesetzt. Simsen und Telefonieren kannst du ebenso ohne Aufpreis. Im Urlaub innerhalb der EU nutzt du den Tarif dank kostenlosen EU-Roaming wie gewohnt weiter. Der Tarif hat eine Laufzeit von 24 Monaten, wahlweise kannst du das Smartphone aber auch in 36 monatlichen Raten abbezahlen.

Die Kosten für den Tarif in Kombination mit dem iPhone 17, aufgeteilt auf 36 Monate, gliedern sich wie folgt:

0,99 Euro Einmalzahlung für das Smartphone

für das Smartphone 9,98 Euro für den Versand

0 Euro Anschlusspreis

57,99 Euro pro Monat

Wichtig: Bei den Kopfhörern handelt es sich um die Standardausführung, die du im Netz für rund 119 Euro bekommst. Möchtest du die AirPods 4 mit ANC, musst du noch mal 50 Euro drauflegen. Die AirPods Pro 3 gibt’s für einen Aufpreis von 100 Euro.

iPhone 17 im Detail – das bietet es dir

Das Herzstück dieses Angebots, das iPhone 17, kommt mit einem 6,3-Zoll Super-Retina-OLED-Display daher, das dank ProMotion auf bis zu 120 Hz aktualisiert. Unter der Haube arbeitet der A19-Chip, der auch anspruchsvolle Aufgaben und Apple Intelligence bewältigt.

Apple iPhone 17 Datenblatt Allgemein Betriebssystem iOS Prozessor Apple A19 Arbeitsspeicher 8 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Grün

Schwarz

Violett

Weiß Marktstart September 2025 Gewicht 177 g

Die Kamera besteht aus zwei 48-MP-Fusion-Sensoren (Weitwinkel + Ultra-Weitwinkel) und ermöglicht unter anderem 4K Dolby Vision Videos. Der Akku mit einer Kapazität von 3.692 mAh ist designt für die ganztägige Nutzung. Dank IP68-Schutz ist das Smartphone bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten wasserdicht.

Wenn du dir neue Apple-Technik wünschst, aber ungern viel Geld auf einmal ausgeben möchtest, kann das Vodafone-Angebot eine gute Option für dich sein. Nicht vergessen: Die AirPods gibt’s nur noch bis zum 1. Dezember umsonst zum Tarif dazu!

