Darum empfiehlt Amazon am Black Friday Wochenende einen Wasserhahn

Die Antwort ist einfach: Beim Waterdrop Filter X12 handelt es sich nicht einfach nur um einen Wasserhahn, wie du ihn derzeit in der Küche oder im Bad hast! Auch wenn das Produkt auf den ersten Blick so aussehen mag, kann es deutlich mehr. Was es so besonders macht und wie es am Black Friday Wochenende um den Preis steht, zeigen wir hier.

Umkehrosmoseanlage für Zuhause: Waterdrop Filter X12

Die Waterdrop Filter X12 ist eine Umkehrosmoseanlage, die dein Leitungswasser in mehreren Stufen gründlich reinigt und so für deutlich bessere Trinkwasserqualität sorgt. Das Leitungswasser in Deutschland ist zwar grundsätzlich gesund und bedenkenlos trinkbar, dennoch kann die X12 für ein sicheres Gefühl sorgen.

Waterdrop Filter X12 999,00 € Die Waterdrop Filter X12 filtert dein Leitungswasser in elf Stufen und entfernt dabei Kalk, Mikroplastik und weitere Rückstände. Gleichzeitig fügt sie wichtige Mineralien wie Calcium und Magnesium hinzu. Der Preis gilt noch bis zum 12. Januar. Zum Angebot bei Amazon!

Im Inneren arbeitet ein feines Membran-System, das in elf Stufen winzige Partikel, Kalk, Schwermetalle, Mikroplastik und weitere Verunreinigungen aus dem Wasser filtert. Du bekommst dadurch jederzeit frisches, besonders reines Wasser direkt aus deinem Wasserhahn – ganz ohne Schleppen schwerer Wasserkisten. Praktisch ist außerdem, dass die Anlage nahezu geräuschlos arbeitet und sich bequem unter der Spüle verstauen lässt. Über das Display auf dem Wasserhahn behältst du jederzeit im Blick, wann ein Filterwechsel nötig ist, sodass du dich um nichts weiter kümmern musst.

Besonders praktisch ist, dass die X12 Anlage deinem Leitungswasser zusätzliche Mineralien wie Calcium oder Magnesium zusetzt. Diese Elektrolyte sind wichtig für den Stoffwechsel und den Knochenerhalt. Du nimmst sie sonst nur aus der Nahrung oder abgefülltem Wasser auf – mit der X12 kommt alles direkt aus dem Hahn. Für deinen Alltag bedeutet das: besserer Geschmack, weniger Kalk, mehr Mineralien und ein komfortablerer Zugang zu reinem Trinkwasser.

Jetzt im Black-Friday-Preissturz

Für die X12-Anlage verlangt Waterdrop Filter 1.299 Euro. Während der Black-Weekend-Aktion, die übrigens noch bis zum 12. Januar geht, streicht der Hersteller aber ganze 300 Euro von diesem Preis (wird im Warenkorb abgezogen), sodass für dich nur noch 999 Euro auf der Rechnung stehen. Der Filter der Anlage hat eine Lebensdauer von bis zu 24 Monaten und kann selbstverständlich ausgetauscht werden. Du erhältst bereits einen Filter zur Bestellung mit, das Austauschmodell kostet dann rund 160 Euro.

Neben der X12-Anlage sind auch noch weitere Wasserfilteranlagen von Waterdrop Filter im Angebot bei Amazon. Bis zum 12. Januar sind folgende Systeme vergünstigt erhältlich:

→ Alle Black-Friday-Angebote von Waterdrop Filter auf einen Blick