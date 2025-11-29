Nur noch 50 Euro: Lidl verkauft geniales Küchengerät

2 Minuten
In einer gut ausgestatteten Küche darf eines nicht fehlen: eine Küchenmaschine. Wer nicht gleich in eine teure KitchenAid investieren will, sollte mal bei Lidl vorbeischauen. Der Discounter bietet dir jetzt nämlich ein Modell von Silvercrest für schlappe 50 Euro.
Küchenmaschinen gibt’s von vielen Marken und Herstellern, am bekanntesten ist wohl die KitchenAid. Dementsprechend teuer ist das Gerät aber auch. Wem Markennamen nicht so wichtig sind, bekommt bei Lidl ein Gerät, das Hobbyköchinnen und -köche ähnlich glücklich machen dürfte. Das Beste: Der Discounter verkauft sie aktuell für nur 49,99 Euro. Zeit also, dass wir mal genauer hinschauen.

Was kann eine Küchenmaschine für nur 49,99 Euro?!

Die Silvercrest SKM 600 F1 ist eine 3-in-1-Maschine. Sie rührt flüssige Zutaten, knetet Teige und schlägt Sahne oder Eiweiß in einer fünf Liter großen Edelstahlschüssel auf. Dafür findest du drei verschiedene Aufsätze im Lieferumfang, die sich leicht auswechseln lassen sollen.

Geschwindigkeitseinstellungen nimmst du am digitalen Drehregler vor. Bei besonders hartnäckigen Lebensmitteln kannst du auf eine Turbofunktion zurückgreifen. Der 600-W-Motor nimmt es dabei auch mit schweren Teigen auf. Perfekt also, wenn du demnächst vorhast, die ganze Familie mit Weihnachtsplätzchen zu versorgen.

Nach dem Kochen geht es für alle Einzelteile in die Spülmaschine, sodass du genug Zeit hast, um die restliche Küche wieder zu säubern. Im Paket findest du neben dem Knethaken sowie dem Schnee- und Rührbesen auch noch eine Bedienungsanleitung mit zehn Rezepten und einen Spritzschutz mit Einfüllöffnung.

Wie steht es um den Preis?

Wir haben ja bereits erwähnt, dass du die Maschine für 49,99 Euro bekommst. Normalerweise stehen hier 59,99 Euro auf der Rechnung. Wie immer verlangt Lidl noch 5,95 Euro für den Versand. Den kannst du dir aber sparen, wenn du dir ein Lidl-Konto anlegst. Den Coupon für den Gratis-Versand gibt’s dann direkt im Kundenkonto.

Aber auch ohne Anmeldung kommst du hier verglichen mit Küchenmaschinen von anderen Herstellern noch immer deutlich günstiger weg. Wer nach einem Geschenk für Koch- und Backfans sucht, schießt hiermit ein ziemliches Schnäppchen, das sich gut unter dem Weihnachtsbaum macht.

Silvercrest Küchenmaschine
Silvercrest Küchenmaschine 49,99 €

Die Silvercrest Küchenmaschine „SKM 600 F1“ punktet mit kraftvollem Motor, vielfältigen Aufsätzen und einer großen Rühr- und Mixkompatibilität – ideal für Teige, Cremes oder Kuchen. Mit großem Fassungsvermögen, stabiler Verarbeitung und einfacher Bedienung ist sie eine praktische Hilfe im Haushalt.

Zum Angebot bei Lidl!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

