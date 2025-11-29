Miele-Trockner im Angebot bei MediaMarkt: JETZT ist der beste Zeitpunkt für den Kauf

Gerade im Winter oder wenn es mal schnell gehen muss, ist ein Wäschetrockner echt Gold wert. Statt tagelang auf trockene Wäsche warten zu müssen, dauert der komplette Wasch- und Trocknungsvorgang mit einem solchen Gerät nur wenige Stunden. Außerdem praktisch: Richtig angewendet verhindert der Trockner auch Knitterfalten, sodass du nach dem Waschen auch nicht mehr bügeln musst. Ein Modell der Marke Miele gibt’s jetzt bei MediaMarkt so günstig wie sonst nirgendwo. Wir schauen genauer hin.

So gut ist das Angebot zum Miele-Trockners

Der Miele Wärmepumpentrockner T1 in der White Edition wird mit einem UVP von 959 Euro ausgeschrieben, den MediaMarkt jetzt auf 829 Euro drückt. Aktuell bekommst du ihn sogar gratis geliefert, was den Preis wirklich richtig gut macht. Mit Blick auf die Website des Händlers ist der Trockner sowohl Teil der Black-Friday-Deals als auch der Preishelden-Kategorie. Die Black-Friday-Deals enden bereits am Montag, den 1. Dezember, das Preishelden-Versprechen garantiert eigentlich jedoch, dass MediaMarkt hier weiterhin den besten Preis im Netz anbietet.

Auch wenn die Black Deals bald wieder vorbei sind, ist es also möglich, dass der Preis des Trockners noch einige Zeit länger anhält. Immer vorausgesetzt, MediaMarkt schmeißt den Trockner nicht aus der Kategorie. Dennoch gilt wie immer: Bei Interesse lohnt es sich, direkt zuzuschlagen, um nicht doch noch steigenden Preis zu riskieren.

Damit überzeugt das Gerät

Insgesamt fasst der Trockner satte acht Kilo Wäsche. Damit eignet er sich sowohl für Singles mit einem großen Kleiderschrank als auch für Familien. Seine EcoDry-Technologie sorgt für einen langfristig niedrigen Energieverbrauch bei gleichzeitig kurzen Programmlaufzeiten. Mit einem Verbrauch von 95 kWh befindet er sich in der Energieeffizienzklasse C.

Insgesamt stehen dir 12 Programme zur Verfügung, darunter welche für Baumwolle, Bettwäsche oder auch zum Imprägnieren. Der Knitterschutz lockert die Wäsche nach Programmende auf und verhindert so starke Falten in der Kleidung. Auch cool: Dank AddLoad kannst du auch nach Programmstart noch Wäsche nachlegen.

Für den Preis von 829 Euro bekommst du bei MediaMarkt einen Wäschetrockner in gewohnter Miele-Qualität, mit dem du garantiert nichts falsch machst. Dank des Gratisversands sparst du dir noch mal ein paar Euro mehr, sodass du getrost zuschlagen kannst.

