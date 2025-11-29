Fast ausverkauft: Netto haut 65-Zoll-TV über die Hälfte billiger raus

Im Angebot ist dabei der Toshiba 65-Zoll Fire TV. Die wichtigsten Infos stecken hier schon drin: Du bekommst einen 4K-Fernseher mit satten 65 Zoll – also 165 cm Bildschirmdiagonale – welcher über das Betriebssystem von Amazon (Fire TV) einfachen Zugang zu Streaming-Apps bietet. Und der Preis? Der liegt dank 52 Prozent Rabatt jetzt bei nur noch 474,99 Euro. Leider ist die Stückzahl aber stark begrenzt.

Netto reduziert stark – doch geht’s noch günstiger?

Aktuell kostet der Toshiba 65-Zoll Fire TV bei Netto 474,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von etwa 52 Prozent gegenüber dem regulären Preis. Außerdem kann man auf der Produktseite einen Coupon aktivieren, welcher dir kostenlosen Versand und einen 30-Euro-Filialgutschein liefert. Das klingt nach einem richtig starken Angebot, oder? Und das ist es auch! Es gibt jedoch ein Problem: Netto hat derzeit wohl nur noch 4 Geräte auf Lager. Wer sich das Gerät zu dem Preis sichern möchte, muss sich also beeilen.

Unter 5 Stück: Der 4K-Fernseher bei Netto ist fast ausverkauft (Affiliate-Link*)

Alternativ hat Amazon den 65-Zoll-Fernseher aber ebenfalls im Angebot. Hier kostet er sogar nur 459,99 Euro, auf einen Gutschein musst du allerdings verzichten. Doch auch hier gilt: Schnell sein lohnt sich, denn die Stückzahl bei Amazon ist auch nur noch begrenzt.

Das bietet dir der 4K-Fernseher im Detail

Abschließend noch ein paar Worte über den Fernseher: Dank der 4K-Auflösung, HDR und Dolby Vision gibt’s hochauflösende Bilder, Farben werden intensiv dargestellt und die Kontraste sollten satt sein. Perfekt für Blockbuster und Serienabende. Die Bildwiederholrate beträgt 50 Hz, was nicht top ist, aber für den Alltag durchaus ausreichen kann. Das integrierte Fire TV macht den Fernseher zudem smart und dabei einfach in der Bedienung, denn du hast direkten Zugriff auf Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder waipu.tv, ohne zusätzliche Geräte anschließen zu müssen.

Mit dem eingebauten Triple-Tuner bist du zudem flexibel beim TV-Empfang, egal ob über Antenne, Kabel oder Satellit, und brauchst keinen externen Receiver. Ein weiteres Highlight ist die Alexa-Sprachsteuerung: Mit einfachen Sprachbefehlen kannst du Sender wechseln, Apps starten oder die Lautstärke anpassen, was die Bedienung besonders komfortabel macht. Abgerundet wird das Ganze durch Dolby Audio und eine Vielzahl an Anschlüssen (unter anderem 3x HDMI, optischer Audioausgang und mehr).

