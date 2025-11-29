Fast ausverkauft: Netto haut 65-Zoll-TV über die Hälfte billiger raus

Profilbild von Lilly Weiler Lilly Weiler
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bei Netto im Onlineshop sind wir jetzt auf ein Angebot zu einem riesigen 4K-TV gestoßen. Der Clou: Der Marken-Discount streicht derzeit über 50 Prozent vom UVP und sorgt so für einen richtig starken Preis. Das Problem: Er ist fast ausverkauft!
Netto-Filiale im Hintergrund, davor ein 4K-Fernseher, welcher fast ausverkauft ist.
Fast ausverkauft: Großer 4K-Fernseher bei Netto zum halben PreisBildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com / Netto / inside digital
  • Teilen

Im Angebot ist dabei der Toshiba 65-Zoll Fire TV. Die wichtigsten Infos stecken hier schon drin: Du bekommst einen 4K-Fernseher mit satten 65 Zoll – also 165 cm Bildschirmdiagonale – welcher über das Betriebssystem von Amazon (Fire TV) einfachen Zugang zu Streaming-Apps bietet. Und der Preis? Der liegt dank 52 Prozent Rabatt jetzt bei nur noch 474,99 Euro. Leider ist die Stückzahl aber stark begrenzt.

Netto reduziert stark – doch geht’s noch günstiger?

Aktuell kostet der Toshiba 65-Zoll Fire TV bei Netto 474,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von etwa 52 Prozent gegenüber dem regulären Preis. Außerdem kann man auf der Produktseite einen Coupon aktivieren, welcher dir kostenlosen Versand und einen 30-Euro-Filialgutschein liefert. Das klingt nach einem richtig starken Angebot, oder? Und das ist es auch! Es gibt jedoch ein Problem: Netto hat derzeit wohl nur noch 4 Geräte auf Lager. Wer sich das Gerät zu dem Preis sichern möchte, muss sich also beeilen.

Screenshot eines aktuellen Fernseher-Angebots im Netto Onlineshop.
Unter 5 Stück: Der 4K-Fernseher bei Netto ist fast ausverkauft (Affiliate-Link*)
Jetzt bei Netto zuschlagen!

Alternativ hat Amazon den 65-Zoll-Fernseher aber ebenfalls im Angebot. Hier kostet er sogar nur 459,99 Euro, auf einen Gutschein musst du allerdings verzichten. Doch auch hier gilt: Schnell sein lohnt sich, denn die Stückzahl bei Amazon ist auch nur noch begrenzt.

Toshiba 65 Zoll Fernseher Fire TV
Toshiba 65 Zoll Fernseher Fire TV 459,99 €
65-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung, Fire-TV-Betriebssystem, Triple-Tuner und einer Vielzahl an Anschlüssen. Bei Netto gibt es on top noch einen Gutschein für Gratislieferung und einen 30-Euro-Filialgutschein. Sowohl Amazon als auch Netto haben nur noch eine sehr begrenzte Stückzahl im Sortiment!
474,99 € bei Netto459,99 € bei Amazon

Das bietet dir der 4K-Fernseher im Detail

Abschließend noch ein paar Worte über den Fernseher: Dank der 4K-Auflösung, HDR und Dolby Vision gibt’s hochauflösende Bilder, Farben werden intensiv dargestellt und die Kontraste sollten satt sein. Perfekt für Blockbuster und Serienabende. Die Bildwiederholrate beträgt 50 Hz, was nicht top ist, aber für den Alltag durchaus ausreichen kann. Das integrierte Fire TV macht den Fernseher zudem smart und dabei einfach in der Bedienung, denn du hast direkten Zugriff auf Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder waipu.tv, ohne zusätzliche Geräte anschließen zu müssen.

Mit dem eingebauten Triple-Tuner bist du zudem flexibel beim TV-Empfang, egal ob über Antenne, Kabel oder Satellit, und brauchst keinen externen Receiver. Ein weiteres Highlight ist die Alexa-Sprachsteuerung: Mit einfachen Sprachbefehlen kannst du Sender wechseln, Apps starten oder die Lautstärke anpassen, was die Bedienung besonders komfortabel macht. Abgerundet wird das Ganze durch Dolby Audio und eine Vielzahl an Anschlüssen (unter anderem 3x HDMI, optischer Audioausgang und mehr).

Toshiba 65 Zoll Fernseher Fire TV
Toshiba 65 Zoll Fernseher Fire TV 459,99 €
65-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung, Fire-TV-Betriebssystem, Triple-Tuner und einer Vielzahl an Anschlüssen. Bei Netto gibt es on top noch einen Gutschein für Gratislieferung und einen 30-Euro-Filialgutschein. Sowohl Amazon als auch Netto haben nur noch eine sehr begrenzte Stückzahl im Sortiment!
474,99 € bei Netto459,99 € bei Amazon
MediaMarkt verkauft Samsung TV für 299 Euro
Jetzt weiterlesen
MediaMarkt verkauft Samsung 4K-TV für nur 299 Euro

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Apple Angebote Black Friday Back Market
Apple
Wissen viele nicht: In diesem Shop gibt's Apple-Geräte deutlich günstiger!
Kobold VK7 in der Spezial-Edition
Vorwerk
Nur für kurze Zeit: Vorwerk verkauft Testsieger-Akkusauger in einer besonderen Edition
Ein LG-QNED-TV vor einem MediaMarkt-Logo.
Black Friday
MediaMarkt verkauft LG QNED-TV für 333 Euro - dieser Black Deal ist irre!
Auto
Keine 100 Euro: Dual-Dashcam mit 4K-Auflösung im Black-Friday-Schnäppchen bei Amazon
Black Friday
Akkusauger deutlich reduziert: Deshalb ist dieses Shark-Modell eine Empfehlung wert
Vodafone
AirPods gratis?! Nur noch wenige Tage möglich, wenn du hier ein iPhone mit Tarif bestellst
PlayStation
MediaMarkt senkt PS5-Preis erneut: Jetzt kostet sie nur noch 329 Euro
Samsung
Wenn du dir diesen riesigen Samsung-TV mit Tarif bestellst, gibt's ein 150-Euro-Geschenk dazu
Auto
4K-Dashcam am Black Friday: Botslab reduziert beliebtes Modell um 120 Euro