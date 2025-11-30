Bestseller: MediaMarkt verkauft Ninja-Eismaschine mit heftigem Rabatt

Die Eismaschinen von Ninja ziehen einen regelrechten Hype hinter sich her. Kein Wunder, kann man damit ja auch das Eis wie aus dem Lieblingseiscafé in der heimischen Küche zubereiten. Ein Modell, die Ninja Creami Swirl, gibt's bei MediaMarkt jetzt so günstig wie nie.
Ninja Eismaschine bei MediaMarkt
Ninja Eismaschine bei MediaMarkt
Mit der Creami Swirl hat Ninja noch mal einen draufgesetzt. Die Eismaschine punktet mit allen Funktionen der beliebten Creami, kommt aber noch mit einer extra Softeis-Funktion daher. Bei MediaMarkt scheint sie so beliebt zu sein, dass sie sich das „Bestseller“-Badge verdient hat. Jetzt rutscht sie ordentlich im Preis, sodass du so günstig wie nie dran kommst. Wir schauen genauer hin.

Die Ninja Creami Swirl: So gut ist der Preis

Den UVP von 369,99 Euro reduziert der Versandhändler MediaMarkt aktuell um 24 Prozent und verkauft die Maschine daher für 279 Euro. Versandkosten zahlst du nicht. Mit Blick auf den Preisvergleich erreicht die Maschine damit einen neuen Tiefstpreis, heißt also: Günstiger hat’s die Creami Swirl bisher nicht gegeben.

Amazon hat die Maschine zum gleichen Preis angeboten, allerdings ist sie dort bereits ausverkauft. Auch MediaMarkt warnt bereits mit „Dieser Artikel wird oft angesehen“ auf der Website. Wir raten dir daher, besser nicht allzu lang zu zögern, denn für 279 Euro, könnte die Maschine auch bei MediaMarkt bald Mangelware sein.

Damit überzeugt die Eismaschine

Die Ninja Creami Swirl kombiniert die beliebten Funktionen der bisherigen Creami-Modelle mit einer völlig neuen Option für Softeis. Damit bestimmst du selbst, ob du klassisches Eis in Kugelform oder eine besonders luftige Softserve-Kreation genießen möchtest. Die Zubereitung bleibt unkompliziert: Da kein Kompressor verbaut ist, müssen deine Zutaten zunächst für 24 Stunden ins Gefrierfach. Anschließend stehen dir sechs vertraute Creami-Programme wie Eiscreme, Sorbet oder Milchshake zur Auswahl.

Ninja Creami Swirl
Ninja Creami Swirl

Die Ninja Creami Swirl bietet Softeis- und Kugeleis-Funktionen in einem Gerät und erweitert die klassischen Creami-Programme um sechs neue Softserve-Modi. Dank Mix-in-Funktion kannst du Zutaten wie Nüsse oder Cookies direkt einarbeiten. Außerdem überzeugt das Gerät mit einfachem Handling und spülmaschinenfesten Teilen.

Zum Angebot bei MediaMarkt!

Der große Unterschied: Die Swirl erweitert das Repertoire um sechs zusätzliche Softeis-Modi. Das fertige Eis wird direkt aus der Maschine ausgegeben – inklusive typischer Wirbel(Swirl)-Optik. Zu den neuen Programmen gehören unter anderem klassisches Softserve, eine Light-Version mit weniger Zucker, Frozen Yoghurt, fruchtiges Püree sowie Softserve-Gelato und ein Fitness-Modus für Protein-Eis. Für dein Kugeleis kannst du außerdem den Mix-in-Modus nutzen, um Zutaten wie Nüsse oder Keksstücke automatisch unterrühren zu lassen.

Zum Lieferumfang gehören zwei 480-ml-Behälter, in denen du jeweils bis zu vier Portionen Eis herstellen kannst. Ein Rezeptheft sorgt dafür, dass du direkt loslegen kannst. Und auch die Reinigung ist angenehm simpel: Die abnehmbaren Teile dürfen problemlos in die Spülmaschine.

Ob als Geschenk oder zum Selberbehalten, für den aktuellen Tiefstpreis von nur 279 Euro macht sich die Eismaschine von Ninja auch ziemlich gut unter dem Weihnachtsbaum.

