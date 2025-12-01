Vorwerks VK7 in außergewöhnlicher Sonderedition: Die Angebote enden heute!

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Vorwerk legt ordentlich nach und bringt den heiß begehrten Akkusauger VK7 in einer exklusiven Sonderedition zurück. Gleichzeitig bekommst du das Modell nur noch heute (01.12.) in mehreren spannenden Bundle-Paketen. Das gibt's zu holen!
Vorwerk
Vorwerk Thermomix TM7 mit 250 Euro Rabatt – ein Schnäppchen?Bildquelle: BalkansCat / shutterstock.com
  • Teilen

Wenn du deinen Haushalt gern mit hochwertigen Geräten auf Vordermann bringst, solltest du jetzt besonders aufmerksam sein. Vorwerk hat nämlich eine limitierte Überraschung parat: Den preisgekrönten VK7 gibt es derzeit in einer exklusiven schwarzen Special Edition – stylisch, und leistungsstark zugleich. Aber Achtung: Die Bundles sind Teil der Black Week, die heute (01.12.) endet, bei Interesse solltest du dich also beeilen. Den VK7 in Schwarz gibt’s aber noch länger.

VK7 in Schwarz: Das steckt hinter dem eleganten Design

Hinter dem schicken schwarzen Design mit silbernen Akzenten versteckt sich ein leistungsstarker Akku-Staubsauger, der sich je nach Aufsatz zum Saugen wie auch zum Saugwischen eignet. Der VK7 selbst hat eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten, sodass du damit die ganze Wohnung in einem Rutsch saugen kannst. Mit einem Handgriff hast du den VK7 zu einem Handstaubsauger umgebaut und kannst ihn so auch für das Auto oder schwer erreichbare Stellen hernehmen.

Vorwerk V7 Akku-Staubsauger
Vorwerk VK7 in der Black Edition 1.049,00 €
Der VK7 Akku-Staubsauger bietet bis zu 30 Minuten Laufzeit, lässt sich schnell zum Handstaubsauger umbauen und wiegt nur 2,3 kg. Die EB7-Elektrobürste passt die Saugleistung automatisch an den Untergrund an. Zusätzlich kannst du die Boost-Funktion für groben Schmutz nutzen.
Zu den VK7-Angeboten

Dabei wiegt er nur 2,3 Kilogramm und ist damit ziemlich leicht und einfach zu bedienen. Standardgemäß kommt er mit der EB7 Elektrobürste zum Saugen daher. Diese erkennt Böden automatisch und passt die Saugleistung dem Untergrund an. Über die Boost-Funktion kannst du sogar groben Schmutz mühelos aufsaugen. Wir haben den VK7 in Kombination mit der Elektrobürste übrigens bereits getestet. Damals waren wir sehr begeistert. Den genauen Test liest du hier.

Testsieger-Sauger gibt’s auch im Doppelpack

Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk für die Schwiegereltern ist, kann den VK7 auch im Doppelpack abstauben. Zwei der Sauger (in der schwarzen Spezial-Edition) inklusive EB7-Elektrobürste und einem SP7-Saugwischer-Aufsatz kosten dich jetzt 2.199 Euro.

Weitere Black-Week-Bundles bei Vorwerk

Rund um den Black Friday und den heutigen Cyber Monday gibt’s noch weitere Bundle-Angebote zum VK7. Je nach Set sparst du dir damit einige Hundert Euro im Vergleich zu einem Einzelkauf.

Ganz klassisch gibt’s das Modell in Kombination mit der EB7-Elektrobürste für 1.049 Euro. Wer dazu noch den SP7-Saugwischer-Aufsatz möchte, zahlt mit diesen Aufsätzen (und einem Wechselakku) insgesamt 1.499 Euro.

Übrigens: Wer die Zahlungen an Vorwerk staffeln möchte, kann das bis zum 1. Dezember ab einem Warenwert von 999 Euro zu 0 Prozent Sonderteilzahlung tun. Die Vorwerk Black Week sorgt außerdem nicht nur für den VK7 in der Sonderaktion, sondern auch für Rabatte von bis zu 50 Prozent auf weitere Produkte von Kobold oder Thermomix. Nicht vergessen: Heute ist der letzte Tag der Black Week, die Bundle-Angebote gibt’s also nur noch heute!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Vorwerk. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Die Webcams sind perfekt für Streamer und Menschen, die im Homeoffice arbeiten
Schnäppchen
Diese 3 Gadgets sind ein Muss fürs Homeoffice und Gaming-Zimmer
MediaMarkt-Store im Hintergrund, davor ein LG-Fernseher und ein Sony-TV, welche aktuell im Angebot sind
Fernseher & Smart TV
MediaMarkt wirft riesige LG und Sony 4K-TVs raus - Lieferung gratis!
Lego Technic Logo vor einem Aldi-Schild.
Klemmbaustein-Sets
Aldi verkauft ab heute Lego Technic für unter 20 Euro
Smart Home
Lidl haut ein günstiges Gerät raus, mit dem du im Winter deine Energiekosten senken kannst
Smartphone
Völlig wild: Hier bekommst du jetzt ein Samsung-Handy und einen 50-GB-Tarif für unter 10 Euro pro Monat
Fernseher & Smart TV
Nur noch heute: MediaMarkt schmeißt rund 2 Meter Samsung QLED-TV zum halben Preis raus
Samsung
MediaMarkt startet neuen Samsung Smartphone-Ausverkauf: Mit S25 und 119-Euro-Handy
Amazon
Amazon-Deals zum Start in den Dezember: Das gibt's heute zu holen (01.12.)
Media Markt
Bestseller: MediaMarkt verkauft Ninja-Eismaschine mit heftigem Rabatt