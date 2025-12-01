Vorwerks VK7 in außergewöhnlicher Sonderedition: Die Angebote enden heute!

Wenn du deinen Haushalt gern mit hochwertigen Geräten auf Vordermann bringst, solltest du jetzt besonders aufmerksam sein. Vorwerk hat nämlich eine limitierte Überraschung parat: Den preisgekrönten VK7 gibt es derzeit in einer exklusiven schwarzen Special Edition – stylisch, und leistungsstark zugleich. Aber Achtung: Die Bundles sind Teil der Black Week, die heute (01.12.) endet, bei Interesse solltest du dich also beeilen. Den VK7 in Schwarz gibt’s aber noch länger.

VK7 in Schwarz: Das steckt hinter dem eleganten Design

Hinter dem schicken schwarzen Design mit silbernen Akzenten versteckt sich ein leistungsstarker Akku-Staubsauger, der sich je nach Aufsatz zum Saugen wie auch zum Saugwischen eignet. Der VK7 selbst hat eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten, sodass du damit die ganze Wohnung in einem Rutsch saugen kannst. Mit einem Handgriff hast du den VK7 zu einem Handstaubsauger umgebaut und kannst ihn so auch für das Auto oder schwer erreichbare Stellen hernehmen.

Vorwerk VK7 in der Black Edition 1.049,00 € Der VK7 Akku-Staubsauger bietet bis zu 30 Minuten Laufzeit, lässt sich schnell zum Handstaubsauger umbauen und wiegt nur 2,3 kg. Die EB7-Elektrobürste passt die Saugleistung automatisch an den Untergrund an. Zusätzlich kannst du die Boost-Funktion für groben Schmutz nutzen. Zu den VK7-Angeboten

Dabei wiegt er nur 2,3 Kilogramm und ist damit ziemlich leicht und einfach zu bedienen. Standardgemäß kommt er mit der EB7 Elektrobürste zum Saugen daher. Diese erkennt Böden automatisch und passt die Saugleistung dem Untergrund an. Über die Boost-Funktion kannst du sogar groben Schmutz mühelos aufsaugen. Wir haben den VK7 in Kombination mit der Elektrobürste übrigens bereits getestet. Damals waren wir sehr begeistert. Den genauen Test liest du hier.

Testsieger-Sauger gibt’s auch im Doppelpack

Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk für die Schwiegereltern ist, kann den VK7 auch im Doppelpack abstauben. Zwei der Sauger (in der schwarzen Spezial-Edition) inklusive EB7-Elektrobürste und einem SP7-Saugwischer-Aufsatz kosten dich jetzt 2.199 Euro.

VK7 im Doppelpack mit zwei EB7-Elektrobürsten und einem SP7-Saugwischer-Aufsatz für 2.199 Euro (473,80 Euro Ersparnis im Set) (Nur noch heute erhältlich!)

Weitere Black-Week-Bundles bei Vorwerk

Rund um den Black Friday und den heutigen Cyber Monday gibt’s noch weitere Bundle-Angebote zum VK7. Je nach Set sparst du dir damit einige Hundert Euro im Vergleich zu einem Einzelkauf.

Ganz klassisch gibt’s das Modell in Kombination mit der EB7-Elektrobürste für 1.049 Euro. Wer dazu noch den SP7-Saugwischer-Aufsatz möchte, zahlt mit diesen Aufsätzen (und einem Wechselakku) insgesamt 1.499 Euro.

Übrigens: Wer die Zahlungen an Vorwerk staffeln möchte, kann das bis zum 1. Dezember ab einem Warenwert von 999 Euro zu 0 Prozent Sonderteilzahlung tun. Die Vorwerk Black Week sorgt außerdem nicht nur für den VK7 in der Sonderaktion, sondern auch für Rabatte von bis zu 50 Prozent auf weitere Produkte von Kobold oder Thermomix. Nicht vergessen: Heute ist der letzte Tag der Black Week, die Bundle-Angebote gibt’s also nur noch heute!