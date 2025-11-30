Viele Menschen scheuen sich, ein eigenes Wertpapierdepot anzulegen. Dabei fallen immer wieder Stichworte wie „zu riskant“ oder „Aktien sind mir zu hoch“. Doch eigentlich kann es recht simpel sein, so dem Realverlust, also dem tatsächlichen Wertverlust des eigenen Geldes, entgegenzuwirken. Um dir einen Anreiz zu geben, doch ein eigenes Depot zu eröffnen, lockt die comdirect jetzt mit einem spannenden Neukunden-Angebot, das du dir noch bis zum 31. Januar sichern kannst.

Depot bei der comdirect 0,00 € Das comdirect Depot bietet 3 Jahre kostenlose Depotführung, günstige Orders und viele ETF‑/Aktien‑Sparpläne. Neukunden können sich bis zum 31. Januar noch einen Bonus in Höhe von 100 Euro schnappen. Jetzt zur Neukunden-Aktion

Das Depot bei der Direktbank: Das bietet dir die comdirect

Eines vorneweg: Wir sind hier nicht in einer beratenden Tätigkeit unterwegs. Wir möchten dich lediglich auf ein interessantes Angebot der comdirect aufmerksam machen, das sich für dich lohnen könnte. Denn mit dem Depot der Direktbank kannst du (Wertpapier-)Sparpläne anlegen und so dein Geld im Idealfall effektiv vermehren. Dabei verlangt das Unternehmen in den ersten drei Jahren keinen Cent für die Depotführung. Im Anschluss kannst du das Depot weiterhin kostenlos nutzen, wenn du mindestens zwei Trades tätigst oder ein Konto bei der comdirect besitzt.

Zusätzlich kostet dich jeder Trade, also jeder Kauf und Verkauf einer Aktie, nur 3,90 Euro im ersten Jahr. Beachte allerdings, dass außerbörsliche Trades mehr kosten können. Solche kannst du dir wie einen Flohmarkt vorstellen, denn du kaufst die Anteile (Aktien) nicht auf dem großen Marktplatz (Börse), sondern direkt beim Händler (Broker). Wenn du allerdings nicht tief ins Börsengeschäft einsteigen möchtest, musst du dir darüber keine Sorgen machen. Limit- oder Orderänderungen sind beim Angebot der comdirect übrigens ebenfalls kostenlos.

Kostenloser Sparplan und die 100 Euro Prämie

Um dir den Willkommensbonus zu sichern, musst du einen Sparplan eröffnen und ausführen lassen sowie deine Werbeeinwilligung erteilen. Doch was ist eigentlich ein Sparplan? Im Grunde handelt es sich hier um eine automatische Spardose. Du legst einen Betrag fest (mindestens 25 Euro) der von deinem Konto abgebucht und automatisch in Aktien oder Fonds investiert wird, die wachsen. Das heißt, du gehst nicht das Risiko ein, dass du in hochvolatile Wertpapiere (also Wertpapiere, die hohen Schwankungen unterliegen) investierst.

Einen Sparplan „ausführen“ ist zudem gleichzusetzen mit dem Wort „besparen“. Das passiert automatisch, sobald das erste Mal Geld von deinem Konto abgebucht wird und du dir davon dann kleine Anteile von Firmen, also Aktien, oder direkt Anteile eines Korbes aus Firmen, also Fonds, kaufst. Wie oft das passiert, ist auch dir überlassen – jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich. Wichtig ist nur, dass solche Sparpläne in der Regel nicht ganz kostenlos sind. Als Neukunde der comdirect ist es jedoch so, dass die ersten 12 Monate auch hier keine Gebühr fällig wird, wenn du bis zum 31. Januar einen solchen Wertpapiersparplan, also einen Sparplan für Wertpapiere, anlegst. Hierzu zählen Aktien, ETFs, Fonds und Zertifikate.

Sonderaktion für alle unter 18: Juniordepot mit Prämie

Möchtest du etwas für die Zukunft deiner Kinder sparen, kannst du einen solchen Sparplan ebenso für sie anlegen. Auch auf das sogenannte Juniordepot der comdirect zahlst du 12 Monate lang keine Gebühr für die Besparung von Sparplänen und bekommst die Prämie über 100 Euro nach der Einrichtung und Ausführung eines solchen Planes. Möchtest du also dem Realverlust entgegenwirken, bietet das Depot der comdirect eine optimale Möglichkeit in den Aktienmarkt reinzuschnuppern, möglichst Geld zu sparen und eine Prämie abzustauben – zumindest bis zum 31. Januar.

