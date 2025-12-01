Insbesondere einige riesige TV-Modelle mit 65 oder 75 Zoll Bildschirmdiagonale sind bei MediaMarkt derzeit erstaunlich günstig. Beispiel gefällig? Dieser 65 Zoll große LG-TV ist derzeit über die Hälfte billiger und kostet nur noch 579 Euro. Die Lieferung ist zudem kostenfrei – was bei Geräten dieser Größe keine Selbstverständlichkeit ist. Doch auch kleinere 4K-Fernseher sind bei MediaMarkt derzeit im Angebot.

65 Zoll LG-Fernseher (65QNED70A6A) 579,00 € 65 Zoll großer QNED-Fernseher von LG mit 4K-Auflösung, lebendiger Farbdarstellung und KI-Bildoptimierungen wie einem 4K-Upscaling. 60 Hz Bildwiederholrate sowie diverse Anschlüsse (unter anderem 3x HDMI). 579,00 € bei MediaMarkt

Riesiger LG-Fernseher über die Hälfte billiger

Bleiben wir direkt bei dem LG-Schnäppchen. Der 65QNED70A6A QNED-TV misst 165 cm Bildschirmdiagonale und hinterlässt so bereits optisch einen starken Ersteindruck. Gleiches gilt für den Preis: Statt deutlich über 1.000 Euro kostet der 4K-Fernseher bei MediaMarkt jetzt nur noch 579 Euro – das sind satte 52 Prozent Preisnachlass. Kein anderer Händler im Netz ist zudem günstiger, wodurch MediaMarkt auch nach dem Black Friday noch für ein echtes TV-Schnäppchen sorgt.

Doch was bietet der LG-TV überhaupt? Allen voran neben der beachtlichen Bildschirmdiagonale natürlich eine 4K-UHD-Bildqualität inklusive besonders lebendiger Farben und satten Kontrasten. Hinzu kommen Vorteile wie ein 4K-Upscaling für ältere Inhalte sowie diverse Bild- und Soundoptimierung via KI. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hz, was fürs alltägliche Fernsehen absolut ausreichen sollte.

In Sachen Anschlüsse bietet der 4K-Fernseher unter anderem drei HDMI (mit eARC & ALLM), einen USB-Slot sowie einen digitalen Audioausgang. Via LAN oder WLAN ist der Smart-TV außerdem ruckzuck mit dem Internet verbunden, wodurch du auf Streaming-Apps wie Netflix und Disney+ zugreifen kannst. Für klassisches Fernsehen stehen dir DVB-C und DVB-S2 als Empfangsarten zur Verfügung.

65 Zoll LG-Fernseher (65QNED70A6A) 579,00 € 65 Zoll großer QNED-Fernseher von LG mit 4K-Auflösung, lebendiger Farbdarstellung und KI-Bildoptimierungen wie einem 4K-Upscaling. 60 Hz Bildwiederholrate sowie diverse Anschlüsse (unter anderem 3x HDMI). 579,00 € bei MediaMarkt

Noch größerer Sony-TV mit 500 Euro Rabatt & Tipp für unter 350 Euro

Soll’s noch größer sein? Dann schau dir mal diesen Sony Bravia 3 4K-Fernseher an. Der misst sogar 75 Zoll (189 cm) und kostet jetzt noch 999 Euro – dank satten 500 Euro Rabatt im Vergleich zum UVP. Auch hier ist die Lieferung kostenfrei.

Ein echtes Schnäppchen ist zudem dieser 55-Zoll-TV der Marke TCL. Der kostet jetzt nämlich nur noch 349 Euro (plus Gratislieferung). Für das, was dir hier geboten wird, ist das wirklich ein Schnapper – insbesondere, da der 4K-Fernseher zuvor noch nie günstiger war, als jetzt bei MediaMarkt.

Die Angebote gelten dabei allesamt bis zum 8. Dezember und sind Teil der neuen „Cyber Week“-Kampagne von MediaMarkt. Wer noch mehr Deals entdecken möchte – etwa zu passenden Soundbars für den neuen Fernseher – sollte sich auf der Aktionsseite mal genauer umsehen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!