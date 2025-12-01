Aldi verkauft ab heute Lego Technic für unter 20 Euro

In den Aldi-Filialen gibt es laut aktuellem Prospekt seit heute zwei Lego-Technic-Sets von spannenden Monstertrucks schon für je 19,99 Euro. Allerdings geht es noch günstiger, denn bei Saturn sparst du sogar 39 Prozent auf eines der Sets und zahlst so weniger als 17 Euro dafür. Wir schauen uns die Angebote genauer an.

Unter 17 Euro: So günstig kommst du bei Saturn an Lego Technic

Während du die Monstertruck-Sets nur bei Aldi in den Filialen bekommst, kannst du bei Saturn auch einfach bestellen und sie dir bequem liefern lassen. Den Lego Technic Monster Jam DIGatron bekommst du hier jetzt außerdem schon für 16,99 Euro und zahlst damit 39 Prozent weniger als üblich. Das Set besteht aus insgesamt 218 Teilen und hat einen Rückziehmotor verbaut, der das Fahrzeug schnell flitzen lässt. So können Kinder coole Stunts nachspielen und den Monstertruck etwa auch über Rampen springen lassen. Auch Details wie ein Greifer und eine Schaufel laden zum Spielen ein. Mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen kommt das Set bei den Kunden hervorragend an. Der Blick auf den Preisvergleich zeigt zudem, dass aktuell kein anderer Shop günstiger ist. Es kommen nur noch 2,99 Euro für den Versand dazu.

Lego Technic Monster Jam DIGatron 16,99 € Der Lego Technic Monster Jam DIGatron besteht aus 218 Teilen, verfügt über einen Rückziehmotor sowie Greifer und Schaufel für coole Stunts und kommt bei Kunden mit 4,5 von 5 Sternen sehr gut an. Zum Angebot!

Wenn du die beiden Sets aus dem Aldi-Angebot zusammen kaufen möchtest, gibt es auch ein Bundle aus beiden Modellen bei Amazon, bei dem du insgesamt weniger zahlst, als wenn du beide einzeln beim Lebensmitteldiscounter kaufen würdest. Dank 34 Prozent Rabatt zahlst du nämlich für beide zusammen nur noch 36,98 Euro. Der zweite hier enthaltene Monstertruck, der Monster Jam ThunderROARus, kommt ebenfalls mit einem Rückziehmotor und ist dem Look eines Dinosauriers nachempfunden. Schuppen, Zähne und Stacheln geben dem Fahrzeug ein gefährliches Aussehen.

DIGatron + ThunderROARus im Bundle 36,98 € Das Bundle aus den beiden Monster Jam Sets, inklusive des Dinosaurier-inspirierten ThunderROARus mit Rückziehmotor, bietet beide Fahrzeuge zusammen günstig und besticht durch detailreiche Designs. Zum Angebot!

Viele weitere Lego-Angebote bei Amazon

Lieber kein Monstertruck? Bei Amazon sind gerade auch noch viele weitere Lego-Sets heruntergesetzt. Bis zu 43 Prozent sparst du hier unter anderem auf Sets der Disney, Star Wars, Friends, City oder Harry Potter Reihen. Schau einfach mal vorbei!

