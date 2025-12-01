Aldi verkauft ab heute Lego Technic für unter 20 Euro

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Im aktuellen Aldi-Prospekt, das heute startet, bewirbt der Discounter zwei Lego-Technic-Sets für unter 20 Euro. Wer noch ein cooles Weihnachtsgeschenk für sein Kind, seinen Neffen oder seine Enkelin sucht, hat hier eine gute Möglichkeit.
Lego Technic Logo vor einem Aldi-Schild.
Aldi verkauft ab heute Lego Technic für unter 20 EuroBildquelle: AnyaWhy, shutterstock.com / Lego / inside digital
  • Teilen

In den Aldi-Filialen gibt es laut aktuellem Prospekt seit heute zwei Lego-Technic-Sets von spannenden Monstertrucks schon für je 19,99 Euro. Allerdings geht es noch günstiger, denn bei Saturn sparst du sogar 39 Prozent auf eines der Sets und zahlst so weniger als 17 Euro dafür. Wir schauen uns die Angebote genauer an.

Unter 17 Euro: So günstig kommst du bei Saturn an Lego Technic

Während du die Monstertruck-Sets nur bei Aldi in den Filialen bekommst, kannst du bei Saturn auch einfach bestellen und sie dir bequem liefern lassen. Den Lego Technic Monster Jam DIGatron bekommst du hier jetzt außerdem schon für 16,99 Euro und zahlst damit 39 Prozent weniger als üblich. Das Set besteht aus insgesamt 218 Teilen und hat einen Rückziehmotor verbaut, der das Fahrzeug schnell flitzen lässt. So können Kinder coole Stunts nachspielen und den Monstertruck etwa auch über Rampen springen lassen. Auch Details wie ein Greifer und eine Schaufel laden zum Spielen ein. Mit einer Bewertung von 4,5 von 5 Sternen kommt das Set bei den Kunden hervorragend an. Der Blick auf den Preisvergleich zeigt zudem, dass aktuell kein anderer Shop günstiger ist. Es kommen nur noch 2,99 Euro für den Versand dazu.

Lego Technic Monster Jam DIGatron
Lego Technic Monster Jam DIGatron 16,99 €
Der Lego Technic Monster Jam DIGatron besteht aus 218 Teilen, verfügt über einen Rückziehmotor sowie Greifer und Schaufel für coole Stunts und kommt bei Kunden mit 4,5 von 5 Sternen sehr gut an.
Zum Angebot!

Wenn du die beiden Sets aus dem Aldi-Angebot zusammen kaufen möchtest, gibt es auch ein Bundle aus beiden Modellen bei Amazon, bei dem du insgesamt weniger zahlst, als wenn du beide einzeln beim Lebensmitteldiscounter kaufen würdest. Dank 34 Prozent Rabatt zahlst du nämlich für beide zusammen nur noch 36,98 Euro. Der zweite hier enthaltene Monstertruck, der Monster Jam ThunderROARus, kommt ebenfalls mit einem Rückziehmotor und ist dem Look eines Dinosauriers nachempfunden. Schuppen, Zähne und Stacheln geben dem Fahrzeug ein gefährliches Aussehen.

Lego Technic Monstertruck Set
DIGatron + ThunderROARus im Bundle 36,98 €
Das Bundle aus den beiden Monster Jam Sets, inklusive des Dinosaurier-inspirierten ThunderROARus mit Rückziehmotor, bietet beide Fahrzeuge zusammen günstig und besticht durch detailreiche Designs.
Zum Angebot!

Viele weitere Lego-Angebote bei Amazon

Lieber kein Monstertruck? Bei Amazon sind gerade auch noch viele weitere Lego-Sets heruntergesetzt. Bis zu 43 Prozent sparst du hier unter anderem auf Sets der Disney, Star Wars, Friends, City oder Harry Potter Reihen. Schau einfach mal vorbei!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig immer dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ein Fragezeichen schwebt vor einem Amazon-Gebäude.
Amazon
Amazon verkauft Winter-Gadget für rund 20 Euro, mit dem du nie wieder frierst
Die Webcams sind perfekt für Streamer und Menschen, die im Homeoffice arbeiten
Schnäppchen
Diese 3 Gadgets sind ein Muss fürs Homeoffice und Gaming-Zimmer
MediaMarkt-Store im Hintergrund, davor ein LG-Fernseher und ein Sony-TV, welche aktuell im Angebot sind
Fernseher & Smart TV
MediaMarkt wirft riesige LG und Sony 4K-TVs raus - Lieferung gratis!
Smart Home
Lidl haut ein günstiges Gerät raus, mit dem du im Winter deine Energiekosten senken kannst
Smartphone
Völlig wild: Hier bekommst du jetzt ein Samsung-Handy und einen 50-GB-Tarif für unter 10 Euro pro Monat
Fernseher & Smart TV
Nur noch heute: MediaMarkt schmeißt rund 2 Meter Samsung QLED-TV zum halben Preis raus
Samsung
MediaMarkt startet neuen Samsung Smartphone-Ausverkauf: Mit S25 und 119-Euro-Handy
Vorwerk
Vorwerks VK7 in außergewöhnlicher Sonderedition: Die Angebote enden heute!
Amazon
Amazon-Deals zum Start in den Dezember: Das gibt's heute zu holen (01.12.)