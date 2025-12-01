Amazon verkauft Winter-Gadget für rund 20 Euro, mit dem du nie wieder frierst

Wenn du nachts nicht ständig die Heizung laufen lassen möchtest oder bemerkst, dass die Bettdecke nicht mehr ausreicht, findest du mit einem beheizbaren Unterbett eine schnelle Lösung. Es eignet sich auch hervorragend, um das Bett vor dem Schlafengehen vorzuheizen. Die Anwendung ist einfach: Das Unterbett legst du direkt auf die Matratze, das Spannlaken darüber, und wählst anschließend eine von drei Heizstufen, bis die Temperatur genau passt. So bleibt dir kaltes Frieren in der Nacht erspart. Die abnehmbare Steuereinheit ermöglicht zudem eine problemlose Reinigung in der Waschmaschine.

30 Prozent günstiger: Ein Angebot, das aktuell unschlagbar ist

Ursprünglich kostete das Wärmeunterbett 29,99 Euro, doch Amazon reduziert den Preis jetzt um satte 30 Prozent. Dadurch zahlst du nur noch 20,89 Euro – ein Top-Preis, den derzeit kein anderer Anbieter unterbietet (siehe Preisvergleich).

Medisana HU 665 Wärmeunterbett 20,89 € Das Wärmeunterbett hält dich nachts zuverlässig warm, bietet drei Temperaturstufen, wird einfach unter dem Spannbettlaken platziert und lässt sich dank abnehmbarer Fernbedienung bequem waschen. Zum Angebot!

