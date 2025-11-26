Bluetti Powerstation zum Black-Friday-Preis: Hiermit bist du vor jedem Stromausfall gewappnet

Der Stromausfall im April in Spanien machte europaweit Schlagzeilen und zeigte, wie schnell Menschen ohne Strom dastehen können. Auch in Deutschland ist ein ähnliches Szenario nicht ausgeschlossen. Wer im Notfall nicht auf elektrische Geräte verzichten möchte, sollte über die Anschaffung einer Powerstation nachdenken. Viele Modelle sind allerdings teuer und unhandlich. Bluetti hat mit der Elite 100 V2 in diesem Jahr eine kompakte Alternative vorgestellt, die sich dank eines speziellen Rabattcodes sogar für deutlich unter 500 Euro sichern lässt. Zuerst werfen wir aber einen Blick darauf, welche Funktionen die Powerstation bietet.

Bluetti Elite 100 V2: Eine gelungene Fortsetzung?

Obwohl es der Name nicht vermuten lässt, beerbt die Elite 100 V2 eines der beliebtesten Modelle von Bluetti: die AC180. Auch beim neuen Modell setzt der Hersteller auf eine tragbare Variante, für die du nicht gleich ins Fitnessstudio rennen musst, um sie zu transportieren. Allerdings hat Bluetti der Elite 100 V2 einen ordentlichen Leistungsschub verpasst. Mit einer Gesamtkapazität von 1.024 Wattstunden liegt sie zwar marginal unter dem Vorgänger, allerdings bietet sie ebenfalls eine Gesamtleistung von 1.800 Watt. Diese kannst du im „Lifting Power“-Modus auf bis zu 2.700 Watt erhöhen und in der Spitzenleistung sind sogar 3.600 Watt drin, was deutlich über der AC180 liegt.

Die Bluetti Elite 100 V2 eignet sich auch als perfekter Camping-Begleiter.

Einen weiteren Vorteil bringt die Elite 100 V2 in der Leistungsaufnahme mit. Denn hier sind satte 2.300 Watt über eine AC-Aufladung möglich, was dazu führt, dass du die Powerstation innerhalb von 45 Minuten auf 80 Prozent laden kannst – ziemlich flott. Selbst über den Solareingang ist eine Einspeiseleistung von bis zu 1.000 Watt möglich. Bluetti hat allerdings auch einiges reduziert: die Lautstärke und das Gewicht. Mit 30 dB zählt die Elite 100 V2 definitiv zu den leisesten Powerstations und beim Gewicht von 11,5 kg hebst du dir definitiv keinen Bruch. Dank kompakter Maße von 320 × 215 × 250 mm, passt das Gerät auch problemlos in vollgepackte Kofferräume oder auf den Tisch.

Exklusiver Rabatt: So viel zahlst du für die Powerstation

Der reguläre Preis von 799 Euro wird derzeit vom Hersteller um 300 Euro reduziert. Bedeutet, du bekommst die Bluetti Elite 100 V2 für 499 Euro. Mit unserem exklusiven Rabattcode „BLUETTIID“ sparst du zusätzlich 5 Prozent, wodurch der Gesamtpreis bei nur 474,05 Euro liegt. Du bekommst die Powerstation sowohl im Bluetti-Online-Shop, als auch bei Amazon. Bei letzterem liegt der aktuelle Preis jedoch höher und unser Code funktioniert hier leider nicht.

Speicherlösung gesucht? Bluetti AC200P im Test

Zusätzlich hast du die Möglichkeit weitere 19 Prozent zu sparen. Genauer gesagt, qualifiziert sich die Bluetti Elite 100 v2 nämlich für die Befreiung von der Umsatzsteuer. Dies gilt unter anderem, wenn du das Gerät als Solarspeicher einer fest installierten PV-Anlage nutzt. Wichtig hierbei ist, dass die Anlage nicht mehr als 30 kWp leisten darf, eine Eintragung der Anlage im Markstammdatenregister erfolgt ist und du das Ganze auch beantragt hast. Die entsprechende Steuerbefreiung musst du dann nur noch an Bluetti senden und schon zahlst du sogar noch weniger für die Bluetti Elite 100 V2. Möchtest du mehr erfahren, findest du weitere Informationen direkt auf der Produktseite.

Über die vom Pfeil markierte Schaltfläche auf der Bluetti-Produktseite bekommst du mehr Informationen und kannst von einem zusätzlichen Rabatt profitieren.

Ja, es handelt sich trotzdem um eine Investition. Allerdings kann sich diese im Notfall wirklich bezahlt machen. Aber auch beim Campen lohnt sich eine Powerstation. Vor allem dann, wenn du bereits Solarpanels im Einsatz hast. Außerdem verspricht der Hersteller eine Lebenszeit von 10 Jahren für die Lithium-Ionen-Batterie und gewährt zudem eine Garantie über 5 Jahre.