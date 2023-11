Vielseitiger Solar-Stromspeicher: BLUETTI AC200P im Test

Powerstations, also Boxen, die Stromspeicher und -quelle vereinen, sind seit einigen Jahren im Kommen. Als Nachfolger von alten Benzin-Generatoren für unterwegs oder als (Not-)Stromspeicher für zu Hause machen die mal mehr mal weniger schweren Kästen einen guten Job. Gilt das auch für die 2023 auf den Markt gekommene BLUETTI AC200P?

Die Powerstation legt 27,5 Kilogramm auf die Waage. Wenn du sie beim Hersteller kaufst, bekommst du 4 Jahre Garantie. Bei Amazon und Co. sind es nur zwei Jahre. Der Standardpreis beträgt 1.499 Euro (UVP). Oftmals bekommst du die Powerstation in Aktionen günstiger oder im Kombi-Bundle mit Solar-Panels wie der PV350 zu besseren Konditionen.

Insgesamt bietet die AC200P 13 Anschlüsse für Elektrogeräte. Darunter sind vor allem zwei AC-Anschlüsse, also klassische Haushalts-Steckdosen. Die Gesamtlast liegt bei maximal 2.000 Watt – entweder aufgeteilt oder direkt über eine der Steckdosen. Ansonsten bekommst du einen USB-C-Slot (60W) und vier USB-A-Stecker (5V/3A). Im Drehstrom-Bereich (DC) stehen ein 12-Volt RV-Stecker, ein 12V-Stecker (Zigarettenanzünder) sowie zwei 5,5-mm-Stecker mit 12 Volt zur Verfügung. Komplettiert wird das Ganze durch die BLUETTI-typischen Qi-Ladefelder auf der Oberseite. Kompatible Smartphones, Kopfhörer und Co. kannst du hier kabellos mit bis zu 15 Watt je Fläche aufladen.

Insgesamt eine ordentliche Ausstattung, wenngleich viele der DC-Anschlüsse eher nischig sind und die eine oder andere AC-Steckdose mehr dem Gesamtpaket gut zu Gesicht stünde.

BLUETTI Powerstation AC200P

Zum Aufladen der Akkus stehen Eingänge für Netzstrom, Solar oder KFZ zur Verfügung. Im Lieferumfang befindet sich neben einem Verbindungskabel auch – und das ist bemerkenswert – ein Netzteil. Denn die Technik zum Aufladen via Netzstrom, inklusive Kühlung, ist bei der AC200P ausgelagert und nicht in der Powerstation selbst untergebracht. Zur Haptik tragen außerdem zwei eingelassene Tragegriffe bei, die sich ins funktionale Design der Powerstation integrieren.

Die technischen Daten auf einen Blick:

Reicht dir die Batterie der AC200P nicht aus, kannst du sie auch mit einer Erweiterungs-Batterie (z. B. BLUETTI B200) ergänzen und weitere 2.048 Wattstunden Akku-Kapazität ans System anschließen.

Wofür reichen 2.000 Watt in der Spitze und Breite?

Bei BLUETTI steht die Zahl im Produktnamen immer für die Output-Leistungsangabe in Watt – mit einer Null weniger. Bei der 200P können wir also 2.000 Watt erwarten. Zur Einordnung: Damit kannst du also in der Theorie 20 Geräte mit je 100 Watt (zum Beispiel Laptops) betreiben oder aber 1 Gerät mit 2.000 Watt Leistungsaufnahme – zum Beispiel Werkzeug wie Trennschleifer oder eine kräftige Bohrmaschine.

Die Kapazität der eingebauten LiFePO-Akkus ist mit 2.000 Wattstunden (Wh) angegeben. Auch hier ist die Rechnung einfach: Bei 2.000 Watt konstanter Leistungsabgabe ist die Batterie nach einer Stunde leer. Änderst du die Variablen, verlängert sich die Laufzeit. Im unwahrscheinlichen Fall, in dem du ein 2.000-Watt-Gerät eine Stunde lang durchlaufen lässt, ist die AC200P also nach einer Stunde leer und muss aufgeladen werden. Im wahrscheinlicheren (Alltags-)Szenario, bei dem du 100 bis 200 Watt konstant brauchst und ein paar Spitzen einbaust, hält die Powerstation also viele Stunden und teils sogar mehrere Tage.

Solar, Netz oder Auto: So kannst du die Powerstation aufladen

Aufgeladen wird die Powerstation via Netzstrom, per verbundenem Solar-Panel – in unserem Test die PV200 von BLUETTI mit 200 Watt maximaler Einspeiseleistung – oder auch per Zigarettenanzünder aus dem Auto.

BLUETTI AC200P Powerstation lädt im Auto auf.

BLUETTI AC200P Powerstation lädt per Solarpanel PV200 auf.

Aufgeladen wird dabei via Solar mit maximal 700 Watt und via Netz mit 500 Watt. Kombinierst du beides, sind dank getrennter Stränge 1.200 Watt drin und die Powerstation ist rasch wieder voll. Wichtig: In der Realität sind 700 Watt konstante Sonnenenergie eher unwahrscheinlich. Startest du bei 0 Prozent, kannst du damit rechnen, die AC200P in zweieinhalb bis vier Stunden wieder voll aufzuladen.

Per Netzstrom kannst du die Powerstation konstant aufladen. Das Netzteil ist dabei ausgelagert und macht bei der Arbeit deutlich vernehmbare Geräusche.

Wie macht sich die Powerstation im Alltag?

Die AC200P von BLUETTI ist eine absolut vielseitig einsetzbare Powerstation. Wir haben sie zur Überbrückung bei einem kurzfristigen Stromausfall genutzt, konnten diverse Alltagsgeräte gleichzeitig anstecken und hatten mit Dauerverbrauchern wie Luftreinigern, Kaffeemaschinen, Kühlschränken und Ladegeräten keinerlei Probleme.

Kurzzeitige Spitzenverbraucher wie Toaster oder Wasserkocher bringen den Stromgenerator über seine Grenzen. Die Notabschaltung funktioniert hier jedoch sicher und verlässlich. Im Vergleich zur AC200Max, die bis zu 2.200 Watt Leistung abgibt, ist die AC200P mit ihren 2.000 Watt eher eine Box für kleinere Verbraucher.

Kaffeemaschine mit Powerstation als Notstromversorgung.

BLUETTI AC200P lädt an der Steckdose per externem Netzteil auf.

Das Auslagern des Netzteils ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits spart es Gewicht und verbessert das Handling der Powerstation. Andererseits musst du unterwegs immer daran denken, das Netzteil mitzuführen, wenn du nicht via Solar aufladen willst oder kannst.

Erstklassig ist BLUETTI bei der AC200P in Sachen Bedienung und Bedienelemente unterwegs. Ob das Anschließen von Solarpanelen wie das PV200 in unserem Test oder die Bedienung über das Touch-Feld an der Station. Alle Elemente sind sehr gut verarbeitet, machen einen sicheren und verlässlichen Eindruck und sind leicht bedienbar. Gleichzeitig aber robust, um der Powerstation ein langes Dasein zu ermöglichen.

