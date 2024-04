Nutzlos und nicht käuflich: Trotzdem will jeder dieses Handy Timo Brauer 3 Minuten

Der Bier-Hersteller Heineken stellt ein Handy vor: Was nach einer kuriosen Idee klingt, ist ein idealer Begleiter für die nächste Party oder den Kneipenbesuch. Wir zeigen dir, was das Handy so außergewöhnlich macht.