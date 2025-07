Nie wieder mitschreiben: Diese KI-Gadgets machen deinen Alltag sofort produktiver

Stell dir einmal vor, du könntest dir in der Uni das Mitschreiben sparen und stattdessen mit voller Konzentration der Vorlesung folgen. Oder: Du müsstest in einem Meeting beziehungsweise einem Interview keine Notizen mehr machen, sondern könntest einfach aufmerksam dem Gespräch folgen. Ein kleines Gadget nimmt währenddessen die Gespräche auf und transkribiert sie automatisch für dich. So hast du im Anschluss alle wichtigen Infos strukturiert abgespeichert und kannst damit komfortabel weiterarbeiten. Mit dem PLAUD Note und PLAUD NotePin geht genau das. Und mit unserem exklusiven Rabatt-Code sparst du gerade einiges.

PLAUD NOTE(Pin): Die Revolution des Diktiergeräts?

Mit dem PLAUD NOTE und NotePin hat PLAUD.AI das Diktiergerät revolutioniert. Die äußerst kompakten Gadgets können nicht nur Gesprochenes aufnehmen, sondern auch gleich transkribieren. So kannst du Interviews besser verarbeiten, mit den Notizen aus Vorlesungen lernen oder To-dos aus Meetings ableiten – ganz ohne zuvor mitschreiben zu müssen. Die beiden Geräte unterscheiden sich vor allem in ihrer Form. PLAUD NOTE ist in etwa Kreditkartengroß – nur etwas dicker. Dadurch kannst du es beispielsweise ganz leicht bei einem Interview auf den Tisch legen oder an die Rückseite deines Smartphones heften. PLAUD NotePin hingegen ist ein Wearable, also ein Gadget, welches du am Körper tragen kannst. Wahlweise kannst du es daher als Armband beziehungsweise Halskette tragen oder mit einem Clip am Oberteil befestigen.

PLAUD NOTE ist kaum größer als eine Kreditkarte

Die meisten Funktionen der beiden KI-Diktiergeräte von PLAUD.AI sind nahezu identisch – und super praktisch. Mit einem einfachen Knopfdruck startest du die Aufnahme direkt am Gerät. Gespräche, Interviews oder spontane Ideen lassen sich so problemlos festhalten. Ein echter Gamechanger ist jedoch die automatische Transkriptionsfunktion. Damit verwandelst du komplette Meetings in sauber gegliederte Texte – inklusive Sprecherlabels. Die KI erkennt also, wer gerade spricht, und unterteilt den Dialog automatisch in Abschnitte mit den jeweiligen Sprechern. Das Ganze funktioniert nicht nur auf Deutsch, sondern in bis zu 112 Sprachen weltweit. Nach dem Gespräch kannst du dir auf Wunsch sofort eine automatische Zusammenfassung anzeigen lassen. So behältst du viel schneller den Überblick.

Auch perfekt zum Gedanken-Ordnen

Du musst aber nicht auf das nächste Meeting warten, um die Gadgets sinnvoll zu nutzen. Auch für eigene Sprachnotizen eignen sie sich hervorragend. Sprich einfach deine Gedanken, Ideen oder Pläne ein – und lass sie transkribieren, zusammenfassen und später gezielt durchsuchen. Gerade im Alltag lassen sich so Informationen festhalten, die sonst schnell verloren gehen würden. Und beim Thema Datenschutz kannst du dich entspannen: PLAUD.AI verspricht volle Kontrolle über deine Daten. Alles wird durchgehend verschlüsselt und bleibt sicher.

Beide Modelle sind durch ihre unterschiedliche Form für verschiedene Situationen perfekt geeignet. Das PLAUD NOTE sieht aus wie eine Scheckkarte und eignet sich perfekt für Vor-Ort-Aufnahmen an einem Tisch. Ebenfalls clever: Du kannst es mit der magnetischen Hülle direkt am Smartphone befestigen und so sogar Telefonate aufnehmen. Der Akku hält dabei bis zu 60 Tage im Standby oder für 30 Stunden Daueraufnahme durch.

PLAUD NotePin: Perfekt, wenn du freie Hände brauchst

Das kompaktere PLAUD NotePin ist ideal für unterwegs – etwa auf Messen, in Bewerbungsgesprächen oder bei spontanen Unterhaltungen. Das daumengroße Gadget kannst du ganz einfach per Clip oder Magnet-Pin an deinem Oberteil befestigen. Optional gibt’s auch ein Armband oder Halsband, mit dem du es direkt am Körper tragen kannst. So bleibst du jederzeit aufnahmebereit und hast die Hände frei. Der Akku reicht für bis zu 20 Stunden Dauerbetrieb. Im Inneren sorgen High-Fidelity-Mikrofone für glasklare Aufnahmen – und die integrierte KI verbessert die Tonqualität zusätzlich. Sollte dir das kleine Gadget einmal abhandenkommen, kannst du es dank Apple „Find My“-Funktion problemlos orten und wiederfinden.

PLAUD NotePin lässt sich per Magnet ganz leicht an der Kleidung befestigen

Beide Geräte bieten dir monatlich ein Kontingent von 300 Minuten Transkription – also rund fünf Stunden Aufnahmezeit. Im kostenlosen Starter-Plan bekommst du außerdem unbegrenzten Cloud-Speicher, 15 professionelle Zusammenfassungsvorlagen sowie die Möglichkeit, Mindmaps automatisch erstellen zu lassen. Falls dir 300 Minuten pro Monat nicht reichen, kannst du jederzeit auf den kostenpflichtigen PLAUD KI Pro Plan upgraden – mit monatlich 1.200 Minuten Transkriptionszeit.

Jetzt 22 Prozent Rabatt sichern – aber nur für kurze Zeit

Mit unserem exklusiven Rabatt-Code sparst du aktuell 22 Prozent beim Kauf des PLAUD NOTE oder des PLAUD NotePin. Gib während des Bestellvorgangs einfach den Code „insidedigital22“ ein – und du zahlst jeweils nur noch rund 133 Euro statt 169,90 Euro. Aber aufgepasst: Der Rabatt gilt nur bis zum 8. Juli. Wenn du also smarter, produktiver und digitaler arbeiten willst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Zuschlagen.