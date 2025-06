Nothing Phone (3): Erstes "echtes Flaggschiff" steht in den Startlöchern

Nothing hat am Dienstag, den 3. Juni, das offizielle Datum für die Einführung des Nothing Phone (3) bekannt gegeben. Der Hersteller wird sein „erstes echtes Flaggschiff“ am 1. Juli vorstellen. Dieses Smartphone wird mit Spannung erwartet, da es eine große Kehrtwende in der Geschäftsstrategie von Nothing darstellt. Und angesichts der Reaktionen auf die jüngsten Leaks über den Preis seines Phones (3) hat der Londoner Hersteller nicht viel Spielraum für Fehler.

Nothing wird am 1. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit eine Konferenz abhalten. Sie wird live auf Youtube gestreamt. Auf seinen Netzwerken teilte das Unternehmen von Carl Pei lediglich einen Video-Teaser von wenigen Sekunden mit der Aufschrift „Come to Play“ (auf Deutsch: „Kommt zum Spielen“). In dem Video sind kleine „Piepser“ zu hören, die die Pixelart-Animation begleiten. Dies deutet darauf hin, dass Nothing seine Glyphe-Oberfläche doch nicht aufgegeben hat, wie einige Leaks behauptet hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Nothing Phone (3): Günstiger als gedacht?

Der angebliche Preis des Nothing Phone (3) sickerte am 3. Juni, kurz vor der offiziellen Ankündigung von Nothing, durch. Das Smartphone soll in zwei Konfigurationen kommen: einerseits mit 12/256 GB, andererseits mit 16/512 GB zu einem Preis von 799 beziehungsweise 899 US-Dollar. Ohne Steuern wären das 702 beziehungsweise 790 Euro. Das ist immer noch viel teurer als das Nothing Phone (2) bei seiner Einführung. Aber es ist etwas weniger als die 800 Pfund, die Carl Pei selbst vor einigen Wochen angekündigt hat.

Wenn sich diese Preise bestätigen und Nothing in Europa eine ähnliche Preispolitik betreibt, würde das Nothing Phone (3) zu den erschwinglichsten Flaggschiffen gehören. Es bleibt abzuwarten, ob es sich wirklich um ein Flaggschiff, ein echtes High-End-Smartphone, handeln wird.

Nothing hat noch nichts über die technischen Daten des Phone (3) verraten. Am 27. Mai hat der Hersteller lediglich einen winzigen Teil des Designs seines nächsten Smartphones angeteasert.

Design-Teaser des Nothing Phone (3)

Und auch die bisherigen Gerüchte sind recht sparsam mit Informationen. Das einzige Element, das ein wenig Konsens zu sein scheint, ist, dass der Prozessor ein Snapdragon 8 Gen 3 sein wird. Ein leistungsstarker Chip, der jedoch vergangenes Jahr in Flaggschiffen verwendet wurde. Angesichts des Preises und der Informationen über den Prozessor könnte das Nothing Phone (3) eher ein Flaggschiff der „mittleren Preisklasse“ sein. Aber es ist besser, auf die offizielle Markteinführung zu warten.