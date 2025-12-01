Lidl haut ein günstiges Gerät raus, mit dem du im Winter deine Energiekosten senken kannst

Gemeint ist ein Infrarot-Heizpanel. Im Unterschied zu herkömmlichen Radiatoren oder einer Bodenheizung erwärmt diese Technik nicht zuerst die Raumluft, sondern die Menschen, Möbel und Oberflächen im Umfeld. Dadurch entsteht Wärme schneller, gleichmäßiger und meist energieeffizienter. Und das ist nur einer der Vorteile, die dieses System klassischen Heizlösungen voraus hat.

Darum lohnt sich eine Infrarotheizung sonst noch

Die von der Infrarotheizung erhitzten Objekte geben langsam Wärme an die Umgebung ab, wodurch weniger Luftzirkulation entsteht. Im Gegensatz zu klassischen Heizkörpern wird somit auch weniger Staub aufgewirbelt und die Atemwege werden geschont. Wer also im Winter öfter Halskratzen oder eine verstopfte Nase hat, kann seine Symptome so gegebenenfalls etwas lindern. Da sich die Oberflächen im Raum direkt erwärmen, trocknen Wände und Möbel außerdem besser. Dadurch lässt sich auch Schimmel im Badezimmer oder Arbeitszimmer vorbeugen.

Bei Lidl kommst du nun besonders günstig an ein solches Infrarot-Heizpanel. Gerade zahlst du nur noch 89,99 Euro dafür. Allerdings lassen die Bewertungen mit durchschnittlich 2,3 von 5 Sternen nicht gerade auf eine hohe Qualität schließen, auch wenn es erst wenige Bewertungen gibt.

Deutlich besser ist da dieses Angebot von Amazon. Hier bekommst du eine Infrarotheizung, die mit 4 von 5 Sternen deutlich positiver bewertet wird und sogar weitaus günstiger ist.

Der bessere Deal: Infrarotheizung für 64,59 Euro bei Amazon

Bessere Alternative? Infrarot-Heizpanel bei Amazon

Alles, was du für die Installation tun musst, ist, den Stecker in die Steckdose stecken – und schon erzeugt das Panel eine wohlige Wärme. Du kannst das Gerät einfach anlehnen oder an einer Wand aufhängen. Praktisch: Das Heizpanel erkennt automatisch, wenn du das Fenster zum Lüften öffnest und schaltet sich automatisch ab. So verschwendet es keine Energie, während kalte Luft ins Zimmer strömt. Am Stecker ist außerdem direkt ein Thermostat samt Display integriert, auf dem du jederzeit die Temperatur siehst. Hierüber lassen sich auch Zeiten einstellen, zu denen die Heizung automatisch anspringt oder ausgeht. So wird nachts zum Beispiel nicht unnötig geheizt.

Das minimalistische Design des Heizpanels passt in jede Wohnung

Je nach Raumgröße empfehlen sich unterschiedliche Leistungen. Für Bade- oder Arbeitszimmer bis zu acht Quadratmeter reichen etwa 300 Watt aus. Möchtest du größere Räume beheizen, solltest du ein Panel mit mehr Leistung wählen. Sitzt du aber etwa im Homeoffice direkt neben dem Panel, wird dir in jedem Fall schön warm. Mit 300 Watt zahlst du für das Panel 64,59 Euro bei Amazon. Wenn du mehr Leistung willst, kannst du auf der Angebotsseite entsprechend eine andere Variante auswählen. Keine Sorge: Selbst ein Modell mit 1.000 Watt für Räume mit bis zu 25 Quadratmetern kostet nur 118,99 Euro.

