Nintendo-, Sony- und Microsoft-Gamer kommen bei MediaMarkt derzeit auf ihre Kosten. Denn Videospiele für alle großen Konsolen sind hier derzeit teils radikal reduziert. So beispielsweise das neueste Pokémon Legenden: Z-A oder das ebenfalls erst in diesem Jahr erschienene Borderlands 4. Wirklich krass ist zudem der Preis für Death Stranding 2: Für nur 19,99 Euro gibt’s das Spiel mit Schauspieler Norman Reedus in der Hauptrolle.

Neues Pokémon, Donkey Kong & Mario: Die besten Switch-Angebote

Bleiben wir erst einmal bei Nintendo-Spielen. Diese sind selten deutlich günstiger zu haben, umso überraschender ist es, dass mit Pokémon Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza jetzt brandneue Spiele direkt mit Rabatten zu haben sind. Das sind unsere Top-5-Angebote für die Nintendo Switch und Switch 2:

Mit Death Stranding 2 für 19,99 Euro: Diese PS5-Spiele lohnen sich

Weiter geht’s mit der PlayStation 5. Hier hat MediaMarkt nämlich ebenfalls für reichlich starke Videospiel-Angebote gesorgt. Vor allem das neue Death Stranding 2: On the Beach ist dabei mit Blick auf den Preis von nur 19,99 Euro echt beachtlich günstig. Das sind nämlich satte 75 Prozent Rabatt, bereits so kurz nach Release. Günstiger war das Spiel von Kult-Entwickler Hideo Kojima und dem Cast voll von bekannten Schauspielern rund um Walking-Dead-Star Norman Reedus zudem noch nie!

Doch natürlich ist dies nicht das einzig lohnenswerte Spiele-Angebot von MediaMarkt zur PlayStation. Hier sind einige weitere PS5-Games, die derzeit richtig günstig zu haben sind – und sich dadurch ideal als Weihnachtsgeschenk eignen.

Auch Xbox- und PS4-Games sind im Angebot

Viele der oben genannten Spiele (mit Ausnahme von Sony-Exklusives) wie GTA 5, Mafia oder Borderlands 4 gibt es ebenfalls für die Xbox Series X im Angebot. Und auch PS4-Spiele sind Teil des großen Videospiel-Sales von MediaMarkt.

Generell handelt es sich hier nur um eine kleine Auswahl von Spielen. Insgesamt sind über 100 Produkte im Gaming-Sale von MediaMarkt günstiger zu haben. Klick dich bei Interesse also unbedingt selbst durch zur Aktionsseite.

