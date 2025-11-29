Jetzt gratis! Dieses Spiel hat jeder schon mal gespielt, aber nicht auf dem Handy

Sowohl Googles Play Store als auch Apples App Store umfassen unzählige Apps, von denen einige kostenlos, andere jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen oder nicht beachten: Oftmals lassen sich auch kostenpflichtige Vollversionen im Rahmen eines Angebots ohne Bezahlung herunterladen. Wir haben einige besonders interessante Gratis-Apps für dich herausgesucht.

Diese Pro-Apps sind aktuell kostenlos (Android)

Minesweeper Pro ( 1,59 Euro ) – Wer früher auf seinem Windows-Rechner ein Spiel spielen wollte, hatte ab Werk nicht viel Auswahl. Eines der beliebtesten Spiele war dabei Minesweeper. Damals wussten viele nicht, wie die Regeln lauten. Diese Wissenslücke können Handy-Nutzer jetzt kostenlos stopfen. Doch Achtung: Das Spiel kann jederzeit wieder kostenpflichtig werden. Dann hilft nur die Gratis-Version mit Werbung oder eine andere App. (4,8 Sterne, 19.800 Bewertungen)

) – Wer früher auf seinem Windows-Rechner ein Spiel spielen wollte, hatte ab Werk nicht viel Auswahl. Eines der beliebtesten Spiele war dabei Minesweeper. Damals wussten viele nicht, wie die Regeln lauten. Diese Wissenslücke können Handy-Nutzer jetzt kostenlos stopfen. Doch Achtung: Das Spiel kann jederzeit wieder kostenpflichtig werden. Dann hilft nur die Gratis-Version mit Werbung oder eine andere App. RFS – Real Flight Simulator ( 0,99 Euro ) – Flugsimulatoren erfreuen sich größter Beliebtheit. Das gilt sowohl für PC-Spiele als auch für Smartphone-Ableger. Zumindest deuten die Bewertungen und Download-Zahlen dieser App darauf hin. Aktuell lässt sich der RFS-Simulator kostenlos herunterladen. Doch leider kommt das Spiel nicht ohne In-App-Käufe aus. (4,2 Sterne, 197.000 Bewertungen)

) – Flugsimulatoren erfreuen sich größter Beliebtheit. Das gilt sowohl für PC-Spiele als auch für Smartphone-Ableger. Zumindest deuten die Bewertungen und Download-Zahlen dieser App darauf hin. Aktuell lässt sich der RFS-Simulator kostenlos herunterladen. Doch leider kommt das Spiel nicht ohne In-App-Käufe aus. Who Uses My WiFi Pro ( 0,59 Euro ) – Diese App unterstützt den Nutzer dabei, sein Heimatnetzwerk zu analysieren und WLAN-Schmarotzer zu identifizieren. Hat sich etwa der Nachbar eingeklinkt? Das könnte die Internetgeschwindigkeit stark drosseln. Abseits der App verrät unser WLAN-Netzwerk-Ratgeber, was in solchen Fällen zu tun ist. (4,4 Sterne, 6.700 Bewertungen)

Diese Premium-Apps sind zurzeit gratis (iOS)

Flowing ~ Meditation & Natur ( 2,99 Euro ) – Schläft man nicht genug oder einfach nur schlecht, kann das große Auswirkungen auf die Gesundheit und auch auf die Laune haben. Diese App hilft mit 3D-Naturgeräuschen für Kopfhörer, nicht nur schnell einzuschlafen, sondern auch durchzuschlafen. Besonders spannend ist, dass Nutzer die Geräuschkulisse auch personalisieren und entsprechend dem eigenen Geschmack mixen können. (4,7 Sterne, 217 Bewertungen)

) – Schläft man nicht genug oder einfach nur schlecht, kann das große Auswirkungen auf die Gesundheit und auch auf die Laune haben. Diese App hilft mit 3D-Naturgeräuschen für Kopfhörer, nicht nur schnell einzuschlafen, sondern auch durchzuschlafen. Besonders spannend ist, dass Nutzer die Geräuschkulisse auch personalisieren und entsprechend dem eigenen Geschmack mixen können. Pixel Thoughts: Reduce Stress ( 0,99 Euro ) – Diese App hilft den Nutzern, zu entspannen. Das mittels eines meditativen Ansatzes, bei dem man sich zuerst auf etwas konzentriert, das einen beunruhigt. Und sich dann von der App eine neue Perspektive eröffnen lässt. Das selbstverständlich nicht ohne passende akustische Untermalung. (4,6 Sterne, 19 Bewertungen)

) – Diese App hilft den Nutzern, zu entspannen. Das mittels eines meditativen Ansatzes, bei dem man sich zuerst auf etwas konzentriert, das einen beunruhigt. Und sich dann von der App eine neue Perspektive eröffnen lässt. Das selbstverständlich nicht ohne passende akustische Untermalung. Paintiles ( 1,99 Euro ) – Zu Beginn wirkt dieses farbenfrohe Puzzle-Spiel etwas zu leicht. Man bekommt drei Farben, mit denen man Fliesen bestreichen soll. Doch die Mechaniken entwickeln sich schnell weiter. Sich auflösender Boden, Regenbogenfliesen und sogar Bomben. Jede dieser Mechaniken ändert das Spielprinzip und zwingt den Spieler, umzudenken und andere Strategien auszuprobieren. (4,3 Sterne, 8 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf musst du achten

Alle oben aufgeführten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Anfertigung des Artikels kostenfrei verfügbar. Leider geben die Entwickler nur selten an, wie lange das Angebot anhält. Falls dir eine App gefällt, solltest du diese daher zeitnah herunterladen.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich jedoch, sich die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genauer anzusehen. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

In der Regel finden sich In-App-Käufe und Werbung eher bei kostenlosen Anwendungen, doch auch Vollversionen bleiben oftmals nicht verschont – unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen wurden. Das ist vorwiegend dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese etwa weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du Apps nur die Berechtigungen gewährst, die diese zum Funktionieren benötigen. Ein Wecker benötigt in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht zu interessieren braucht.