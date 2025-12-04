Wegen Radfahrern: Werden Warnsysteme in Autos Pflicht?

Wer auf dem Fahrrad an parkenden Autos vorbeifährt, muss besondere Vorsicht walten lassen. Die sogenannten Dooring-Unfälle gehören für Radfahrende zu den größten Gefahren. Immer wieder öffnen die Autoinsassen ihre Türen unvorsichtig, sodass vorbeifahrende Verkehrsteilnehmende auf Fahrrädern, aber auch auf den beliebten E-Rollern kaum noch ausweichen können. Sie können außerdem ihre Geschwindigkeit meist nicht mehr ausreichend reduzieren, was beim Aufprall zu schwersten Verletzungen führen kann. Immer wieder kommt es zu Todesfällen.

Und die Anzahl solcher Unfälle ist hoch. Zwar gibt es keine Zahlen für die gesamte Republik, allerdings zeigen Daten etwa aus Berlin und Köln die Brisanz. In der Hauptstadt wurden im letzten Jahr 435 Unfälle dieser Art gezählt, die Metropole am Rhein kam auf 120.

Autos sollen ihre Insassen warnen

Das will die Bundesregierung ändern. Allem Anschein nach arbeitet man im Bundesverkehrsministerium an einem Gesetz, das die Fahrzeughersteller zum Einbau von Warnsystemen verpflichten soll, die vor dem (unbedachten) Öffnen der Tür vor herannahenden Rädern und Rollern warnen.

Weitere Details wurden jedoch noch nicht bekannt. Allerdings deutete eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber RP Online an, dass eine Pflicht zu einem entsprechenden Assistenz- bzw. Türwarnsystem nicht nur in Deutschland kommen solle. Demnach ist man im Verkehrsministerium international im Austausch, um sich auf einheitliche Regeln zu einigen. Einen konkreten Zeitplan für die weiteren Abstimmungen und letztlich auch für die Umsetzung der erarbeiteten Vorschläge in einem Gesetz scheint es jedoch noch nicht zu geben.

Einführung keine technische Herausforderung

Technisch dürfte die Einführung entsprechender Systeme für die Hersteller keine große Herausforderung darstellen. Sie können bei einigen Fahrzeugmodellen bereits jetzt als zusätzliches Ausstattungsmerkmal bestellt werden. Selbst ein nachträglicher Einbau ist kein Problem. Einige Anbieter liefern bereits heute Kits, die ein Nachrüsten erlauben.

Wunder sollte man sich von einem solchen Gesetz dennoch nicht versprechen, denn die Pflicht zu Warnsystemen soll den Informationen zufolge nur für Neufahrzeuge gelten. Die auf deutschen Straßen fahrenden Autos werden jedoch immer älter, im Durchschnitt sind sie aktuell mehr als zehn Jahre alt. Bis sich die Technik durchgesetzt hat, muss man noch viele Dooring-Unfälle befürchten.