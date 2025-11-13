Mehr Schutz vor Spam? So will WhatsApp dich vor Betrug schützen

Profilbild von Simone Warnke Simone Warnke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Man hört es immer wieder: Betrüger greifen zu WhatsApp, um dich als ihr Opfer erreichen zu können. Sei es, um deinen Account zu kapern, an dein Geld zu kommen oder unzählige Kettennachrichten zu verschicken. Jetzt will WhatsApp einen Schutz einrichten.
Eine Person hält ein Handy in den Händen, auf dem ein WhatsApp-Chat geöffnet ist.
So schützt du dein WhatsApp-Account vor Betrügern.Bildquelle: Asterfolio/Unplash
  • Teilen

Der Messenger WhatsApp hat eine neue Datenschutzeinstellung eingeführt, mit der du besser vor unerwünschten Nachrichten von unbekannten Konten geschützt wirst. Damit reagiert WhatsApp auf das wachsende Problem von Spam, unerwünschten Werbenachrichten und potenziellen Phishing-Angriffen. Zwar ist das Update zurzeit noch nicht flächendeckend ausgerollt, doch einige Beta-Tester können die Funktion bereits aktivieren.

So kannst du die neue Funktion nutzen

In den Einstellungen unter Datenschutz > Erweitert findest du die neue Option „Nachrichten von unbekannten Konten blockieren“. Sobald du diese aktivierst, blockiert Nachrichten von Kontakten, die nicht in deinem Adressbuch gespeichert sind, automatisch blockiert. Auch dann, wenn sie dir eine bestimmte hohe Anzahl an Nachrichten senden

Das bedeutet im Klartext: Ein Kontakt, den du nicht gespeichert hast, kann dir weiter schreiben – solange er nicht massenhaft Nachrichten verschickt. Sobald aber eine große Menge an Nachrichten von einem solchen unbekannten Account eingeht, greift WhatsApp ein und blockiert weitere Mitteilungen.

Warum die Funktion sinnvoll ist – und was du beachten solltest

Diese Neuerung bringt Dir mehrere Vorteile:

  • Du erhältst zumindest theoretisch weniger Spam- und Werbenachrichten, was den Messenger angenehmer nutzbar macht.
  • Die Funktion entlastet dein Gerät, denn starker Nachrichten-Spam kann die Performance beeinträchtigen.
  • Du bekommst mehr Kontrolle darüber, wer dich Anschreiben kann – zumindest bis zu einem gewissen Grad.

Aber: Die Funktion blockiert nicht grundsätzlich alle unbekannten Kontakte. Das Limit für die Anzahl von Nachrichten und was genau „unbekanntes Konto“ bedeutet, ist von WhatsApp nicht genauer erklärt. Außerdem ist sie aktuell nur im Beta-Programm verfügbar – ein globaler Rollout kann noch etwas dauern.

eBay Kleinanzeigen Abzocke Betrug
Jetzt weiterlesen
eBay, Kleinanzeigen & Co: Mit diesen Betrugsmaschen wirst du abgezockt

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Bargeld an einem Geldautomaten
Finanzen und Versicherungen
Bargeld: Was jetzt alle beim Geldabheben tun sollten
Kennzeichen mit TÜV-Plakette
Auto
Neue TÜV-Regel für Autofahrer: Das passiert jetzt alle 2 Jahre
Google Maps Logo vor einem Polestar 4.
Google Maps
Google Maps Revolution: Mega-Boost für jede Navigation
Apps und Software
Kostenlose Grafiksuite: So setzt Canva Adobe unter Druck
Auto
Gefährlicher TÜV-Trick: Das bestellen viele Autofahrer heimlich im Netz
Apps und Software
Sogar nützliche Werkzeuge: Diese 6 Apps sind heute gratis
inside digital
WhatsApp-Kanal abonnieren und große Gewinnchance nutzen: inside digital Treasure Drop startet
Kriminalität
Spam-Alarm: Diese Nummern solltest du jetzt sofort blockieren
Finanzen und Versicherungen
PIN & Limits geknackt: Deshalb ist kontaktlos nicht mehr so sicher